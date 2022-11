Tina Cipollari, Maria De Filippi la zittisce a Tu si que vales/ “Che parac*lo che sei, vergogna”

Tina Cipollari e il simpatico siparietto con Maria De Filippi: ecco cosa è successo

Dopo tanti rinvii, finalmente Tina Cipollari approda sul palco di Tu si que vales per presentare il suo nuovo libro Piume di struzzo. Nelle precedenti due settimane, era scoppiata la polemica sul web perchè l’opinionista rimaneva dietro le quinte senza mai entrare.

Tina Cipollari entra in studio e, con la sua consueta ironia, dichiara: “Avevo preparato un numero strepitoso. Era un’esibizione aerea con un team canadese. Sono sei mesi che mi stavo preparando. Mi ero preparata, messa a dieta, alimentazione corretta, ore e ore di allenamento“, tra le risate del pubblico l’opinionista conclude che il team non si è più voluto presentare perchè lo hanno fatto aspettare troppo. Tina Cipollari ha fatto poi finta di andare via, ma è stata fermata da Maria De Filippi che, con tono goliardico, ha detto: “Che parac*lo che sei, fai veramente vergogna. Tina vai via, non puoi, vai via! Il team canadese è una bufala. Tu sei elegantissima e parac*lissima“. Insomma, l’entrata del volto di Uomini e Donne ha reso il tutto molto comico e gradevole al pubblico, grazie anche alla conduttrice.

Tina Cipollari i complimenti di Sabrina Ferilli: “Mi stai simpaticissima”

Tina Cipollari, dopo aver debuttato sul palco di Tu si que vales con un simpatico siparietto, ha ricevuto i complimenti di Sabrina Ferilli. Come riporta Gossip e Tv, la giudice romana ha dichiarato: “Tina, io ti voglio baciare perché mi stai simpaticissima e perché trovo che sei una donna di un’intelligenza particolare oltre che ad essere bella“.

Maria De Filippi ha poi invitato l’opinionista a parlare del suo nuovo libro, motivo per cui è stata invitata nello show. A questo punto, Tina Cipollari ha ripreso la sua solita ironia mettendo la sua ultima fatica davanti le telecamere e invitando tutti a comparlo.











