Tina Cipollari non è single/ La foto a Capodanno spazza via la “crisi” con Vincenzo

Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara si sposano oppure si sono lasciati? Sono queste le due principali indiscrezioni che ruotano da mesi attorno all’opinionista più amata della televisione italiana. Di recente, il settimanale Nuovo diretto da Riccardo Signoretti, aveva rilanciato una bomba niente male parlando di un possibile secondo matrimonio entro marzo 2020. Proprio la Cipollari, aveva anche parlato di questo aspetto, evidenziando: “Come tutte le coppie innamorate, anche a noi capita di parlare di nozze – ha raccontato di recente sempre tra le pagine dello stesso settimanale – Ma, sinceramente, adesso non è il momento giusto, perché non avremmo il tempo per organizzarle”. E ancora: “Se ne discute, però, non c’è nulla di concreto: non perché non ci sia la volontà ma perché si tratta di una scelta importante. Sono reduce da un matrimonio e prima di rimettermi nella stessa situazione, vorrei pensarci bene”.

Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara non si sono lasciati

Dopo il matrimonio con l’hair stylist ed ex gieffino Kikò Nalli, Tina Cipollari pronta per le nozze bis? Anche l’ex marito approva il nuovo compagno: “Lo conosco poco”, ha affermato “Ma quanto basta per sapere che lei è in ottime mani. Tina è una donna intelligente”. Da una indiscrezione all’altra, si parlava anche di crisi tra di loro, con tanto di separazione perché: “Si vedono sempre meno”, si leggeva. Ed invece, proprio Vincenzo Ferrara ha spazzato via ogni dubbio postando uno scatto in compagnia di Tina Cipollari, augurando agli amici ed i fan un felice inizio di anno. L’ultima fotografia insieme postata sull’account del ristoratore, risaliva alla fine di novembre e, anche per questo motivo, si era parlato di possibile crisi tra i due. A quanto pare invece, la relazione amorosa tra la coppia prosegue a gonfie vele: vedremo se il profumo di fiori d’arancio si farà sentire a breve oppure no…. Voi che ne pensate?

