Tina Cipollari, profezia su Alessandro Vicinanza e Cristina Tenuta/ Ecco come finirà a Uomini e Donne

Tina Cipollari e la profezia su Alessandro Vicinanza e Cristina Tenuta

Nello studio di Uomini e Donne, tra Alessandro Vicinanza e Cristina Tenuta la conoscenza continua. Nonostante ci siano stati solo dei baci a stampo, Alessandro ha deciso di concedere a Cristina l’esclusiva ammettendo di pensare continuamente a lei e di non aver testa di conoscere altre donne. Cristina, da parte sua, ha ammesso di sentire un trasporto inaspettato nei confronti di Alessandro e di essere sorpresa da ciò che sta provando quando stanno insieme. Una conoscenza che, dunque, procede a gonfie vele e che sta convincendo anche Tina Cipollari.

La bionda opinionista che ha sempre avuto dubbi sull’interesse di Cristina per i cavalieri con cui usciva, ammette di vedere un interesse da parte della dama lasciandosi andare anche ad una scommessa su come finirà tra i due.

Le parole di Tina Cipollari

Nel corso della puntata di Uomini e Donne del 16 gennaio, Alessandro e Cristina hanno così raccontato i dettagli del loro appuntamento e l’entusiasmo della Tenuta ha fatto sorgere diversi dubbi in Gianni Sperti: “In cinque giorni siamo passati da non mi interessa, non provo attrazione fisica manco per un caffè, dopodichè ci esce poi diventa boh forse vedo non lo so, poi dice mi è piaciuto l’abbraccio ma non ho detto wow e poi va a prendere i pasticcini”.

Tina Cipollari, invece, non solo ha difeso Cristina andando contro Gianni, ha ha fatto una una profezia precisa su quello che accadrà nelle prossime puntate. Secondo Tina, con la frequentazione, Cristina sarà sempre più presa e sarà lui a chiudere definitivamente il rapporto.











