Uomini e Donne, al via il Trono di Tina Cipollari: “Ecco com’è il mio uomo ideale”

Dopo altre dieci anni come opinionista del dating show con un colpo di scena inaspettato, Tina Cipollari è diventata la nuova tronista di Uomini e Donne e nella puntata di oggi e nelle prossime prenderà il via il suo Trono che già stando alle anticipazioni promette fulmini e scintille, con la sua nota verve e schiettezza l’ex vamp potrebbe regalare nuova linfa ad un programma che in realtà, in termini di ascolti, non teme l’usura del tempo. Ed adesso ai microfoni di Tv Sorrisi e Canzoni, Tina si è raccontata senza filtri, rivelando perché ha deciso di partecipare come tronista e soprattutto che tipo di uomo cerca.

Sul suo uomo ideale Tina Cipollari, infatti, ha rivelato che non ha delle preferenze dal punto di vista estetico, è però necessario che sia piacente e di bell’aspetto, età compresa tra i 63 e i 75 anni, e subito dopo ha aggiunto una serie di caratteristiche: “Paziente, perbene, generoso, curioso e amante dei viaggi. E soprattutto ricco.” Per Tina Cipollari la caratteristica principale è che ‘sia intelligente e me lo dimostri, questa è la cosa che conta di più ed inoltre deve amare la vita’. Infine ha concluso dicendo che aldilà di uno stereotipo in mente può succedere che magari si innamori di un uomo che inizialmente non dimostri queste qualità che sta cercando. Tina Cipollari riuscirà a trovare l’uomo della sua vita a Uomini e Donne?

Tina Cipollari rivela: “Ecco perché ho deciso di partecipare come tronista a Uomini e Donne”

Dopo aver fatto l’identikit del suo uomo ideale, Tina Cipollari ha rivelato anche perché ha deciso di accettare il Trono di Uomini e Donne: “Oggi sono single da parecchio tempo. Per cui possiamo dire che sarebbe finalmente l’ora di trovarsi un nuovo compagno.” Nell’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, infine, ha detto la sua sulla cacciata dal programma di Alessio Pecorelli e Michele Longobardi, ha speso parole al miele per Maria De Filippi che conosce da quindi anni e che ormai capisce al primo sguardo e soprattutto non ha potuto non lanciare una nuova frecciata a Gemma Galgani. Nel frattempo l’appuntamento con il dating show dei sentimenti è dal lunedì al venerdì a partire dalle 14.45 circa su Canale5.