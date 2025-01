Uomini e Donne, nuova frecciata di Tina Cipollari a Gemma Galgani: “Ormai è irrecuperabile”

Oggi inizia il percorso di nuova tronista di Uomini e Donne per Tina Cipollari, nella puntata odierna scenderanno per lei ben tre corteggiatori. Tina, tuttavia, è una delle opinioniste storiche del programma ed ha voluto concedere una lunga intervista a Tv Sorrisi e Canzoni in cui ha svelato retroscena del programma, ha parlato del suo ruolo e soprattutto detto la sua su alcuni personaggi dell’ultima edizione e sulla cacciata dopo essere finiti nel mirino delle segnalazioni di Alessio Pecorelli e Michele Longobardi.

Tuttavia durante l’intervista con il magazine Tina Cipollari ha anche lanciato una frecciatina alla sua storica nemica Gemma Galgani. La dama torinese da più di dieci anni è presente nel dating show di Maria De Filippi in cerca della sua anima gemella senza tuttavia averla ancora trovata. Ha avuto molte frequentazioni ma non sono andate mai a buon fine. E non ha perso l’occasione di lanciare una frecciatina a Gemma Galgani, Tina: “Sono convinta che se io e Gemma ci fossimo conosciute prima, lei avrebbe cambiato qualcosa, migliorando molto grazie ai miei consigli…” E subito ha alzato il tiro della stoccata: “Purtroppo quando è arrivata a Uomini e Donne era già in là con gli anni, con un carattere formato. Peccato per lei.”

E sempre durante l’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, Tina Cipollari ha rotto il silenzio sulla cacciata di Alessio Pecorelli e Michele Longobardi da Uomini e Donne finiti al centro delle segnalazioni. L’opinionista si è mostrata molto indulgente con i due ragazzi premettendo che essendo molto giovani hanno commesso delle leggerezze probabilmente senza rendersene conto e poi ha aggiunto: “Non si sono resi conto che ci sono delle regole da seguire in modo stretto, ed è necessario rispettare il lavoro della redazione…” Infine Tina ha aggiunto anche un retroscena sugli scontri anche piuttosto accesi che nel corso di questi anni ha avuto nel programma rivelando che molte volte dame e cavalieri, tronisti e corteggiatori con cui ha discusso l’hanno raggiunta in camerino per chiarire ed ascoltare il suo punto di vista.