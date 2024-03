Tina Cipollari, show a Uomini e Donne/ Sfilata con effetti speciali e frecciatina a Mario Cusitore

Tina Cipollari, la frecciatina a Mario Cusitore

Tina Cipollari show a Uomini e Donne. Nel corso della puntata del 7 marzo 2024, la bionda opinionista ha commentato la sfilata femminile complimentandosi con tutte le donne per la scelta degli outfit e lanciando frecciatine ai cavalieri chiamati a votare la sfilata. Tina nota immediatamente i voti di Marcello Messina esortandolo a cambiare e a non dare sempre lo stesso voto alle dame allargando l’accusa anche ad un altro cavaliere del parterre. Tuttavia, durante la sfilata femminile, Tina non perde di vita Mario Cusitore osservando attentamente il suo sguardo.

Tina Cipollari sbotta a Uomini e donne contro le dame/ "Volete partner che vi mettono le corna"

Durante la sfilata di Cristina Tenuta, in particolare, Tina nota uno sguardo diverso in Mario lanciandogli. “Date dei fazzoletti a Mario per riprendersi. Non ha tolto gli occhi di dosso a Cristina”, commenta Tina.

La sfilata di Tina Cipollari

Dopo la sfilata di tutte le dame del parterre del trono over, Maria De Filippi annuncia l’arrivo in passerella di Tina Cipollari che, sulle note di Amanda Lear, si lascia andare ballando e coinvolgendo il cameraman e tutto il pubblico che applaude entusiasta. Con una maschera sul volto che, essendo a raggi X le permette di vedere gli uomini del parterre nudi, Tina strappa applausi.

Maria De Filippi, consigli per Barbara De Santi a Uomini e Donne/ "Non puoi trattenere Ernesto..."

“Ma quando finisce? E’ lunghissima questa canzone”, dice mentre la musica sta per finire. Un vero e proprio show quello di Tina Cipollari che ha divertito e conquistato tutti.











© RIPRODUZIONE RISERVATA