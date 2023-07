Tina Cipollari, vacanza in crociera/ Prima del ritorno a Uomini e Donne, l’opinionista…

Tina Cipollari in crociera

Tina Cipollari si gode una vacanza in crociera. Se Gianni Sperti ha scelto di andare lontano dall’Italia godendosi un viaggio in Oriente, la Cipollari ha scelto una crociera che la porterà in varie città tra cui Palma di Maiorca, Barcellona e Cannes. Una vacanza in cui la Cipollari, insieme a tutti gli ospiti delle nave, sarà coccolata dal personale ricevendo ogni genere di comfort. Il giusto relax per la bionda opinionista che, già da fine agosto, dovrebbe tornare a ricoprire il suo ruolo di opinionista. Non si sa se Tina sia partita sola o in compagnia di figli e amici.

Dopo la fine della sua ultima storia, pare che il cuore della Cipollari sia libero. Molto discreta e riservata, infatti, Tina parla raramente della propria vita privata. L’estate le regalerà nuovamente l’amore o a settembre tornerà a Uomini e Donne da single?

Tina Cipollari: nessun addio a Uomini e Donne

Nelle scorse settimane, sul web, si era diffusa la voce di un probabile addio di Tina Cipollari al suo ruolo di opinionista di Uomini e Donne per assumere quello di dama del trono over e provare a cercare l’amore. Voci che, tuttavia, si sono rivelate infondate. A smentire tutto ci ha pensato Lorenzo Pugnaloni, esperto del mondo di Uomini e Donne.

Secondo Lorenzo Pugnaloni, infatti, non è assolutamente nell’aria l’addio di Tina ed è anche impensabile immaginare la trasmissione senza di lei. Inoltre, al termine della scorsa stagione, durante l’ultima puntata, a confermare la presenza sia di Tina che di Gianni Sperti nel ruolo di opinionisti era stata la stessa Maria De Filippi.

