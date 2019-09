Tina Cipollari Vs Er Faina/ “Cervo a primavera!” (Temptation Island Vip)

E alla fine anche Tina Cipollari ha voluto chiudere il cerchio intorno a Er Faina. Nella puntata di ieri sera di Temptation Island Vip abbiamo visto il romano all’annunciato falò di confronto in attesa della sua Sharon preoccupata per il suo sonno mancato. Nonostante questo alla fine la bella biondina si è presentata davanti ad un commosso Damiano che le ha regalato un fiore, le ha chiesto scusa per i suoi comportamenti esagerati mentre si asciugava le lacrime con le mani. Alla fine lui ha promesso che d’ora in poi la sera andrà a dormire e non la stresserà quando lei uscirà con le amiche e non la obbligherà a inviargli un messaggio ogni mezz’ora o quasi. Un lieto fine quindi per lui che ha ottenuto un bacio e un abbraccio dalla sua Sharon ammettendo anche di essere stato un po’ altezzoso pensando di poter fare una “passeggiata” nel programma. La sua versione dei fatti e le reazioni della coppia non hanno convinto molti personaggi della tv e dei social e a loro si è unita anche Tina Cipollari.

TINA CIPOLLARI VS ER FAINA SUI SOCIAL DOPO TEMPTATION ISLAND VIP

La vamp di Uomini e donne, proprio ieri sera, ha visto la puntata e, al suo termine, o quasi, ha pubblicato una foto di Er Faina con le corna al grido di “Fate voi” e, subito dopo, ha postato la stessa foto sulle note di Cervo a primavera. A quanto pare la vamp è convinta che le cose tra i due non dureranno e non sono molto convincenti ma adesso non ci rimane che attendere cosa succederà una volta fuori ma, soprattutto, cosa succederà quando Damiano tornerà a prendere in mano il suo telefono e avrà modo di dire la sua nei video postati sui suoi profili social.

