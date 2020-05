Tina Cipollari Vs Gemma e Sirius “Vergogna!”/ Sfuriata a Uomini e Donne: “Schifo!”

Pubblicità

Tina Cipollari è infuriata. L’arrivo di Sirius a Uomini e Donne ha sconvolto l’opinionista che non trattiene la sua rabbia. È infatti convinta che Nicola (questo il suo vero nome) stia soltanto prendendo in giro Gemma Galgani e che lei, come al solito, ci sia nuovamente cascata. Sirius ha davvero 26 anni come aveva detto in chat e, pur sapendo questo, la Galgani ha deciso di continuare a conoscerlo. Questo scatena l’ira della Cipollari che dopo aver accusato Gemma come di consueto attacca il corteggiatore. “In tre-quattro anni che la segui in Tv, come mai non sei venuto prima qui a conoscere questa donna? Come mai proprio adesso? Forse perché non ti puoi avvicinare a lei? Perché tanto tu dici questo è il momento propizio perché non devi avvicinarti!” sbotta Tina, ricevendo però la replica di Sirius.

Tinja Cipollari attacca Sirius: “Corteggi una persona anziana, vergognati!”

Nicola infatti chiarisce che prima ha avuto delle relazioni e che l’ultima è stata con una ragazza di 26 anni: “Per prima cosa avrei potuto avere anche altre relazioni prima!” chiarisce il ragazzo. Tina Cipollari, a questo punto, è ancora più arrabbiata. “Ma non ti vergogni a venire qui dentro a corteggiare una donna anziana? Ti dovresti vergognare! Finché mi dici che l’ultima tua fidanzata aveva 62 anni e la precedente 58, posso pure capire! Ma da 26 anni a 71… Fai veramente schif*!” sbotta infine l’opinionista che in risposta riceve dal ragazzo un “sei davvero volgare!” (Clicca qui per il video della lite)



