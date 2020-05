Sirius, chi è corteggiatore 26 anni di Gemma Galgani/ Uomini e donne: “Sono Nicola”

Pubblicità

Sirius, il corteggiatore virtuale di Gemma Galgani, ha davvero 26 anni? È arrivato finalmente il momento di scoprirlo. Nella nuova puntata di Uomini e Donne, che torna in onda dallo studio e con i partecipanti del trono Over, arriva un grande colpo di scena: Sirius è davvero giovane come ha detto di essere. Gemma è incredula così come tutti le persone che dallo studio guardano la scena dell’incontro. In questo la Galgani quasi non trattiene le lacrime “Tu mi hai scritto delle cose bellissime e io credevo che fossi più grande. “ ammette la dama, che passa poi qualche momento con il ragazzo. Il ragazzo svela di chiamarsi Nicola e conferma anche l’età: ha davvero 26 anni. “”La tv non mentiva su di te, anzi, sei più bella dal vivo!” esordisce lui.

Sirius è Nicola, nuovo corteggiatore di Gemma Galgani a Uomini e Donne

Mentre Gemma Galgani continua ad essere incantata da lui, Nicola racconta le sue forti emozioni: “Il cuore mi sta esplodendo dal petto.” Poi racconta perché ha deciso di scrivere per Gemma: “Io ho bisogno di una donna con la D maiuscola. Io ho avuto store con ragazze più piccole ma anche più grandi. Ma sono arrivato alla conclusione che l’età non conta. Quello che mi ha colpito di più di te è la finezza!” I due ballano allora insieme a distanza, gesto che colpisce molto la Galgani che trattiene a stento le lacrime.



