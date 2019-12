Tina Incarnato/ Uomini e Donne: sorella di Armando, con Juan Luis si conoscevano…

Le ultime dinamiche del trono over di Uomini e Donne si sono concluse con le lacrime disperate di Gemma Galgani, alle prese con la rottura di Juan Luis Ciano. Il cavaliere, nonostante sia venuto in studio per corteggiare la dama torinese, avrebbe all’esterno, un interesse per Tina Incarnato, sorella di Armando. Le informazioni sulla donna sono relativamente poche. Ecco cosa scrive FanPage a tal proposito: “Poche le informazioni disponibili su Tina Incarnato. Sappiamo che la sorella di Armando ha 44 anni. Napoletana, ha due figli di nome Giuseppe, che ha 19 anni, e Viviana, che ne ha 9. Lontana dal mondo della televisione, recentemente è diventata una piccola celebrità nella sua regione: a inizio dicembre è stata infatti eletta Miss Mamma 2020 per la Campania”. Armando durante le ultime dinamiche televisive, ha puntato il dito contro il fidanzato di Gemma, accusandolo si sentire privatamente una donna, nonostante la frequentazione ufficiale in studio.

Tina Incarnato, ecco chi è la sorella di Armando che conosceva Juan Luis già da tempo

Armando, dopo avere “smascherato” Juan Luis, ha anche rivelato l’identità della misteriosa donna che corteggerebbe fuori: sua sorella Tina. Incarnato ha anche portato alla redazione di Uomini e Donne degli screen con delle conversazioni private e messaggi vocali per provare l’esistenza di una conoscenza tra i due. Anche Tina Cipollari, dopo averle visionate, ha confermato tutto. Lo scorso 18 dicembre, Armando aveva già lanciato la prima bomba: “Lui è innamorato di mia sorella, non è innamorato di Gemma. Anche la signora di Firenze mi ha contattato molto delusa, voglio far ascoltare i messaggi a Gianni. Lui ha contattato la signora e anche mia sorella. Mia sorella non gli ha risposto e mi ha girato il tutto. Come ti sei permesso di chiedere il suo numero? Le hai scritto mentre stavi con Gemma?”. Guardando il profilo Facebook di Tina Incarnato però, si scopre che Juan Luis le scriveva pubblicamente già in data 28 agosto. Commentando una fotografia, aveva scritto: “Sento il bisogno di dare un nome a questa foto immortale che regala sensazioni. IL SOGNO PROIBITO”. “Ed io a te … sei un “Lord” ….grazie di cuore”, era stata la risposta di Tina. E ancora, sotto a una sua foto che data 31 ottobre, il cavaliere commentava con “Sei splendida”. “Grazie di cuore”, la risposta di lei. Il dentista di origini venezuelane quindi, ha una conoscenza con lei ben più longeva di quella che il fratello “famoso” voleva lasciare intendere in studio… come finirà?

