Uomini e Donne/ Gemma Galgani, cena della vigilia con la famiglia (trono over)

Tempo di vacanze natalizie e, proprio per questo motivo, il trono over di Uomini e Donne è andato ufficialmente in ferie. Cosa succederà alle pepatissime dinamiche con protagonista Gemma Galgani e Juan Luis Ciano? Per scoprirlo bisogna attendere fino al 7 gennaio, data in cui le dame ed i cavalieri torneranno nuovamente in onda. Intanto, scopriamo dove e come passerà il Natale la torinese più amata della televisione. “Abbiamo una tradizione di famiglia che tutti gli anni ci vede riuniti la sera della Vigilia a casa di mia sorella Anna, con i suoi figli e nipoti”, racconta tra le pagine del Magazine ufficiale. “Ognuno di noi contribuisce a mantenere vivi quei piccoli rituali ai quali non vogliamo rinunciare, a partire dalla cucina. Ho ereditato da mia madre la ricetta dei crostini toscani, un piatto tipico che non può mancare sulla nostra tavola. Altra mia incombenza è quella di far arrivare dalla Toscana i dolci senesi, Cavallucci, Ricciarelli e il famoso Panforte, delizie che hanno il sapore della nostra infanzia. E forse l’essenza del Natale è un po’ anche questa: tornare a sentirci un po’ tutti bambini, come il Bambino che nascerà nella notte. Personalmente non so resistere né rinunciare alla magia del Natale”.

Uomini e Donne: Gemma Galgani, ecco cosa farà la vigilia di Natale

Gemma Galgani svela che la cena natalizia con la sua famiglia inizia molto presto per andare in chiesa successivamente. “Finita la cena, infatti, mi recherò come sempre alla Messa solenne di Natale che si celebra al Santuario della Consolata di Torino. Una basilica a me molto cara, non solo perché dedicata in modo particolare al culto della Madonna, la nostra Madre Celeste, ma anche perché mi ricorda la mia mamma, con cui eravamo solite andare alle funzioni anche nel resto dell’anno proprio in quella chiesa. Come ogni anno, la nipotina più piccola correrà a casa in tempo utile per l’arrivo di Babbo Natale. Per questo motivo, mentre la piccola consegna un regalo a ciascuno di noi alla Vigilia, i nostri le verranno lasciati sotto l’albero da Babbo Natale “in persona”! Il giorno di Natale sarò libera dal lavoro, ma non so come lo trascorrerò: almeno per il momento è “un’incognita”. E chissà, se in mezzo a tutte queste emozioni, potrà esserci spazio per sentirsi con Juan Luis…

