Tinì Cansino contro Biagio a Uomini e Donne/ “Hai assaggiato Gemma, Maria e Sabina..”

Tinì Cansino, dopo aver assistito al duro confronto tra Gemma Galgani, Maria e Sabina, si scaglia contro Biagio, il cavaliere del trono over di Uomini e Donne che ha accusato Maria e Sabina di aver complottato alle sue spalle per prendere in giro lui e Gemma. Tinì, però, non crede affatto a Biagio e punta il dito contro di lui accusandolo di aver usato tre dame per poi scaricarle. “Sei veramente vergognoso. Dopo che ha assaggiato Gemma, Maria e Sabina, viene qua a dire che Maria e Sabina hanno fatto un complotto contro di lei. Ha detto che tutte e tre hanno fatto un complotto contro di lei“, afferma Tinì che, però, viene corretta da Maria De Filippi che le fa notare come Gemma non sia stata accusata di aver fatto un complotto. “In ogni caso lei ha assaggiato le signore e non ha battuto ciglio nessuno e adesso viene qui a parlare di complotto. trovo tutto un po’ ridicolo“, aggiunge ancora Tinì.

AURORA TROPEA CONTRO BIAGIO

A scagliarsi contro Biagio è anche Aurora Tropea che ha avuto un trascorso con il cavaliere prima di chiudere definitivamente la conoscenza. “Ci sono state diverse puntate che vi ho fatto capire che Biagio faceva le stesse cose con tutti, ma voi perchè siete andate avanti con un personaggio del genere?”, chiede Aurora alle altre dame. Biagio, però, attacca Aurora di aver parlato male di lui in privato con Maria, ma Aurora controattacca. “Io te lo dico in faccia quello che sei. Sei finto. Prima dicevi che Gemma non ti piaceva e poi, dopo chiedi il numero e improvvisamente ti piace”, conclude Aurora.



