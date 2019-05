TIROMANCINO/ Video, 30 anni di storia e il ft. con Tiziano Ferro (Radio Italia Live)

Sul palco del Radio Italia Live a Milano sono attesi anche i Tiromancino. Recentemente c’è stata una piccola polemica social della banda riguardante Madonna. Sul profilo dei Tiromancino era riportato un commento al veleno circa l’età della Popstar. Delle parole dure che richiamavano al fatto che la stella della musica ormai ha 60 anni e non 30 e certe cose non può più farle. I fan italiani ovviamente si sono scatenati e hanno accusato il frontman Federico Zampaglione di aver offeso l’icona del pop. Dopo la bufera su Instagram ha risposto Zampaglione che a suo dire era all’estero e non responsabile dell’accaduto. Le parole sono state cancellate e a questo è seguito un commento di scuse verso Madonna. Non è chiaro se si sia trattato o meno di un episodio voluto o uno scivolone accidentale, ma a quanto pare è tornata la tranquillità sui profili social.

TIROMANCINO A RADIO ITALIA LIVE CON 30 ANNI DI CARRIERA

I Tiromancino sono uno dei gruppi più famosi a livello nazionale, la loro musica è una sorta di unione tra canzone e sonorità leggere. La band è stata formata nel 1989 dal frontman Federico Zampaglione. La stessa ha subito variazioni negli anni senza mai dotarsi di una composizione fissa. Il prossimo evento in cui si presenteranno sarà a Roma al Cavea Auditorium Parco della Musica per chiudere il tour del 2019. Tante le collaborazioni, i premi e le partecipazioni. I Tiromancino hanno compiuto trent’anni di carriera. La loro musica piace, incontra gli eterni giovani della song italiana. La carriera è cresciuta parallelamente al livello musicale, all’esperienza e oggi gli album sono un continuo successo che vanno in direzione crescente.

IL FEATURING DI TIZIANO FERRO

I Tiromancino e Tiziano Ferro hanno regalato ai fan questo duetto che è la nuova versione di Per me è importante. La sceneggiatura è di Zampaglione, la regia di Marco Pavone. Si tratta di un corto d’animazione ambientato a Londra. Lei vuole andare a vedere il balletto, ma alcuni ostacoli si intromettono e solo l’aiuto di lui la porterà direttamente sul palco. I due artisti hanno realizzato un grande capolavoro non solo con le parole della canzone, ma anche nel video, veramente emozionante. Sui social si sono scambiati delle parole di stima reciproca e profondo affetto, a testimonianza della grande realtà che li lega e di cui sono espressione.





