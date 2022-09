Tiscali lancia “Duels” per Elezioni 2022/ Video confronti in streaming tra candidati

Si comincia oggi, ma è aperto fino al 23 settembre il portale “Duels“, il nuovo format digitale lanciato da Tiscali per il confronto in streaming tra i candidati dei diversi partiti alle elezioni politiche del 25 settembre 2022. Duels è di fatto la casa dei “duelli” elettorali online. Sono previste, infatti, circa 20 sfide tematiche durante le quali i candidati si confronteranno sui temi centrali per gli elettori e il dibattito politico, come scuola, transizione digitale ed ecologica, tasse, sicurezza, lavoro, pensioni, sanità e molti altri. La moderatrice dei confronti è Claudia Fusani, giornalista parlamentare dal 2017 a Tiscali News.

Conte vs Meloni/ "Vuole guerra civile con abolizione reddito cittadinanza"

Quindi, accoglierà virtualmente gli ospiti sul divano blu del nuovo studio televisivo di Tiscali. I duelli hanno chiaramente delle regole, che sono semplici: stesse domande per entrambi i partecipanti, stesso tempo a disposizione per le risposte, una domanda segreta che ognuno potrà rivolgere al proprio “avversario”. Infine, in chiusura un appello al voto finale sul tema proposto. Vietati colpi bassi e attacchi personali: bisogna restare sui temi.

Elezioni 2022 ultime notizie/ Bicamerale Presidenzialismo, Letta vs Meloni. Conte...

CLAUDIA FUSANI MODERA I “DUELLI” TRA CANDIDATI

«Grazie alla moderazione di una giornalista di grande esperienza come Claudia Fusani e all’allestimento di un vero e proprio studio televisivo, Duels rilancia la vocazione di Tiscali News di essere al centro dell’innovazione e dell’informazione», il commento di Francesco Sortino, Media, Digital and Tech Services Executive Director di Tiscali, che esprime tutta la sua soddisfazione per il progetto. «Inauguriamo, con un format dedicato alla politica, una nuova stagione di produzione di contenuti esclusivi, che saranno diffusi attraverso le piattaforme digitali del Gruppo Tiscali. Come annunciato in fase di presentazione del nuovo Piano Industriale approvato dal CDA, le piattaforme e i contenuti digitali avranno un ruolo sempre più centrale nella strategia di sviluppo del Gruppo», ha aggiunto Sortino.

Sondaggi politici Elezioni 2022/ Cdx vicino 50%, 260 seggi Camera: Pd 22%, Calenda 6%

COME SEGUIRE DUELS SU TISCALI

Per assistere ai confronti in video streaming proposti da Tiscali con “Duels” bisogna accedere allo “speciale elezioni” presente nel portale con un altro contenuto esclusivo. Si tratta di “Identity Pixel“: il primo viaggio virtuale attraverso le opinioni e le preferenze, che via via, un pixel alla volta, comporranno il volto dell’elettorato italiano. Sono indagini sociodemografiche per le quali si usano le più innovative e rigorose tecniche di rilevazione statistica. Le ricerche sono condotte in esclusiva per Tiscali dall’Istituto GPF Inspiring Research fondato nel 1982 da Gianpaolo Fabris, padre della Sociologia dei consumi.











© RIPRODUZIONE RISERVATA