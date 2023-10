Titanic, la storia vera del film in onda oggi su canale 5/ Com’è affondato, dove e quante persone sono morte

Titanic e la vera storia del transatlantico che ha ispirato il film

La storia del Titanic torna in onda venerdì 13 ottobre, in prima serata, su canale 5. Tutto ha avuto inizio nel 1907 quando fu decisa la realizzazione di tre grandi e lussuose navi gemelle, l’Olympic, il Titanic e il Gigantic. Il Titanic fu varato nel 1911 e partì da Southampton (Inghilterra) l’11 aprile 1912. A bordo c’erano emigrati irlandesi che viaggiavano in terza classe con la speranza di poter avere una vita migliore in America. Il viaggio fu tranquillo per i primi due giorni, ma già il 14 aprile 1912 cominciarono ad arrivare segnalazione sulla presenza di iceberg in mare e pericolosi per la navigazione.

Alle 23.40, però, fu avvistato, ad occhio nudo, un iceberg e nonostante William Murdoch, ufficiale di guardia ordinò l’indietro tutta, non riuscì ad evitare l’ostacolo colpendolo con il fianco destro. Alle ore 00,15 del 15 aprile 1912, fu lanciato l’SOS, ma la nave più vicina si trovava a quattro ore di navigazione di distanza.

L’affondamento del Titanic

Dopo aver colpito con il fianco destro l’iceberg, il Titanic cominciò ad imbarcare acqua inclinandosi in avanti e sollevando la poppa fino a spezzarsi in due. Come si legge sul portale Irlandando.it, si suppone che le persone affondate con la nave siano morte quasi subito. Quelle che indossavano i giubbotti di salvataggio e che riuscirono a restare a galla morirono per ipotermia.

Complessivamente, le persone che hanno perso la vita durante l’affondamento del Titanic sono state 1518 passeggeri. A bordo del Titanic, alla partenza, c’erano 223 persone, ma solo 705 riuscirono a salvarsi di cui, tuttavia, molti persero la vita dopo essere stati salvati. Dei macchinisti, invece, non si salvò nessuno.

