Titty e Antonio a Temptation Island 2024, falò di confronto di fuoco: lui surreale: “Colpa della tua gelosia”

A Temptation Island 2024 è tempo del falò di confronto tra Antonio e Titty, si tratta di uno dei confronti più infuocati di questa edizione. Dopo aver visto la dichiarazioni di Antonio alla single Saretta che gli ha rifilato un clamoroso palo, Titty non ci ha visto più ed ha richiesto immediatamente il falò di confronto. Sin da subito non sono mancati i video in cui Antonio riempiva di offese la fidanzata, criticandola sia sull’aspetto fisico che sul fatto che, per esempio, non sa cucina le polpette come la madre. Una delle frasi che più ha ferito Titty, però, è quando ha confessato: “Io con lei non sto più bene le ho chiesto di sposarmi perché lo voleva lei.” Ed inizia a incolparla per la sua eccessiva gelosia.

Millie e Alex fanno coppia dopo Temptation Island 2024?/ Lui si sbilancia: "Mi piaci, fuori ci sono", lei…

Subito dopo Titty perde la pazienza e si sfoga: “Insieme da tre anni non mi ha mai fatto i complimenti, io qui sono rinata perché ho trovato persone che mi rispettano e apprezzano e qui sono rinata. Tu non mi ami più? E ci volevano le telecamere per tirare fuori le pal*e?” Non sono mancate frecciatine come quando le ha chiesto: “Che si prova rimanere ‘appeso’?” Con il riferimento al due di picche dato dalla tentatrice Saretta. Subito dopo Filippo Bisciglia ha rivelato che ha buttato il suo anello nel fuoco e lui ha risposto: “Io sono consapevole che ho fatto una cosa che le poteva dare fastidio… Io qui ho trovato una persona che mi ha fatto vivere delle emozioni che con lei non vivevo più”

Saretta lascia il villaggio di Temptation Island/ Il web esplode: "Rinuncia al cachet pur di evitare Antonio"

Titty e Antonio si lasciano a Temptation Island 2024, lei sbotta: “Mai sentita amata, mi rimpiangerai”

L’infuocato falò di confronto tra Titty e Antonio a Temptation Island 2024 è continuato tra accuse e offese reciproche in cui lui è arrivato persino a dirle che di lei non ha mai sentito la mancanza mentre invece dopo due giorni ha sentito l’assenza della single. “Io non mi sono mai sentita amata, qua sono stata trattata da principessa.” E tempo per Filippo Bisciglia di fare la fatidica domanda se i due voglino uscire e insieme o separati e viste le premesse la risposta è d’obbligo. Titty e Antonio si sono lasciati al falò di confronto a Temptation Island 2024 ma lei prima di andarsene ha lanciato un invettiva all’ex: “Mi rimpiangerai caro.”