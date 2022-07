Tiziana e Alessandro, figli di Pippo Baudo/ “Papà ha la sua bella età, ma…”

Alessandro e Tiziana Baudo, chi sono i figli del celebre conduttore

Tiziana e Alessandro sono i figli del celebre conduttore televisivo Pippo Baudo. Forse non tutti sanno che Alessandro, avuto nel 1962 da Mirella Adinolfi, è stato riconosciuto solo in seguito, dopo un lungo iter burocratico. Tiziana, invece, è arrivata nella vita del presentatore nel 1970, in seguito al matrimonio con Angela Lippi. Dopo una storia di amore di sette anni con Alida Chelli ed una più breve con Adriana Russo, il 18 gennaio 1986 Pippo Baudo ha sposato Katia Ricciarelli, dal cui si è separato 2004. Per quanto riguarda il rapporto con Alessandro, sappiamo che il riconoscimento ufficiale è arrivato attraverso il test del Dna nel 2000 e da quel momento Alessandro ha preso anche il cognome Baudo.

Ora il figlio Alessandro, che ha vissuto a lungo in Australia, si è trasferito in Italia per godersi la vicinanza del padre, come ha rivelato durante un’intervista rilasciata al settimanale Di Più. “Papà ha la sua bella età, ma la sua tempra è forte, la sua voce è squillante. La mia decisione di trasferirmi in Italia è anche un modo per dirgli: ‘Io sono vicino a te, se hai bisogno chiama e io corro'”.

Alessandro quindi ha scelto di tagliare con l’Australia, dov’è cresciuto, per trasferirsi vicino al padre Pippo che sarebbe estremamente felice per la scelta del figlio. “Per me Baudo era lo zio rimasto in Italia, mentre fu Formosa a crescermi, a farmi da padre. Poi, quando avevo trent’anni, Formosa si ammalò e disse a mamma di raccontarmi tutto”, ha rivelato Alessandro a proposito del legame con Baudo.

