Tra gli ospiti della puntata odierna di Verissimo, Katia Ricciarelli è un volto decisamente noto sul panorama italiano: da un lato – infatti – si tratta di uno dei soprano più famosi al mondo, vero e proprio vanto per il nostro stivale; mentre dall’altro lato è diventata famosa anche per aver intrattenuto un’importante e lunga – ma purtroppo tracollata – relazione con l’iconico Pippo Baudo, tra i conduttori televisivi più amati dal grandissimo pubblico.

Tra queste righe cercheremo di indagare nella via privata di Katia Ricciarelli – giusto per soddisfare la sete di gossip dei più curiosi tra voi lettori – partendo (quasi naturalmente) dalla relazione con il nostro ‘Super Pippo’: tutto cominciò, come spesso accade, completamente per caso dopo un primo incontro nei salottini televisivi di Baudo che poi si è ripetuto di anno in anno e che alla fine ha fatto nascere un sentimento che ha sfondato le pareti televisive, tanto che lei qualche anno più tardi al programma I Lunatici raccontò di aver pensato che quello fosse “l’uomo della mia vita“.

Così Katia Ricciarelli e Pippo Baudo iniziarono a frequentarsi, quasi sempre ben lontani dai riflettori televisivi e – soprattutto – dalle pagine di cronaca rosa, tanto che ad oggi non abbiamo particolari informazioni, salvo il fatto che nel 1986 (e precisamente il 18 gennaio) sono convolati a nozze: “Avevo 40 anni – raccontò lei sempre a I Lunatici – [e] lui 50“, alimentati da un profondo rispetto provato l’uno per l’altra e l’uno per il lavoro dell’altro; tanto da pensare addirittura qualche anno più tardi (non sappiamo quanti) di mettere al mondo un figlio.

A dirla tutta sappiamo anche che Katia Ricciarelli e Pippo Baudo provarono ad avere un primissimo figlio “prima di sposarci“, perso tragicamente per ragioni che non sono mai state spiegate e che li avrebbero spinti – purtroppo fallendo una seconda volta – a tentare la vita della “procreazione assistita“. Tutto questo – e forse anche “la mancanza di dialogo” unita ai suoi frequenti viaggi in giro per il mondo, ipotizzò lei anni più tardi – fecero tracollare la relazione Katia Ricciarelli-Pippo Baudo all’alba del 2007 dopo poco più di 20 anni di amore.