Tiziana Etruschi, moglie di Lillo/ Quel brutto spavento in terapia intensiva

Tiziana Etruschi è la moglie del celebre attore comico Lillo. La dolce metà del cabarettista non ama particolarmente uscire allo scoperto, difatti è difficile pizzicarla in compagnia del suo amore. Sono davvero rare, quindi le immagini in cui i due sono ritratti in compagnia. Eppure Tiziana e Lillo sono estremamente legati, si amano moltissimo e sono i primi sostenitori dell’altro. Nonostante la popolarità e l’esuberanza, Lillo non ha mai approfondito più di tanto il suo rapporto con la moglie Tiziana, pubblicamente, mantenendo un certo riserbo.

I due stanno insieme da parecchio tempo, ma non si sono mai sbottonati sul loro amore. E non sorprende, quindi, che nemmeno sui social media ci siano loro tracce. Per quanto riguarda la vita privata della moglie, sappiamo che è una grande appassionata di teatro.

E’ difficile reperire ulteriori informazioni sul privato di Tiziana, di lei non si hanno molte notizie per sua scelta. La moglie di Lillo ha infatti mantenuto un certo distacco dal mondo dello spettacolo. L’attore ha sempre rispettato la decisione della compagna e l’unica occasione in cui ha parlato di lei è quando è finita in terapia intensiva a causa del coronavirus. In quella circostanza ha raccontato di essersela vista brutta, ma di essere felice per la sua dolce metà che ha superato tutto con grande spirito.

