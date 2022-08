Tiziana Etruschi, moglie Pasquale “Lillo” Petrolo/ Lui:”Fondamentale quando fui ricoverato”

Tiziana Etruschi e Lillo: una coppia felice e molto unita

Forse non tutti sanno che il simpaticissimo cabarettista Pasquale “Lillo” Petrolo è felicemente sposato con Tiziana Etruschi. In realtà, i fan più accaniti, sono al corrente del fatto che Lillo sia innamoratissimo e profondamente legato alla sua compagna. Probabilmente è riuscito a conquistarla con la sua simpatia, la spontaneità caratteriale che da sempre gli appartiene.

I due stanno insieme da diversi anni, sono una coppia davvero molto unita, anche se non hanno figli. Il momento più difficile della loro storia è arrivato quando l’attore è stato costretto al ricovero in ospedale a causa del Covid e le sue condizioni si sono aggravate.

Lillo, la vicinanza di sua moglie Tiziana durante il ricovero: “E’ stata fondamentale”

Tiziana gli è rimasta sempre a fianco, seppur non come avrebbe voluto, in quanto Lillo si è ritrovato in terapia intensiva insieme ad altri pazienti. Il comico non ha nascosto di aver avuto molta paura, anche se grazie allo staff dell’ospedale si è subito sentito a suo agio: “Mi ha dato molta forza il rapporto con gli infermieri, spesso scherzoso”, aveva raccontato Marco Liorni durante una puntata di ‘Italia Sì’ .

“Ad un certo punto ho rischiato di abbattermi quando ho visto che peggioravo sempre con il respiro e loro mi hanno aiutato moltissimo. Questa è una malattia che ti rende solo. Anche sentirmi con mia moglie con il cellulare è stato fondamentale”, ha raccontato.

