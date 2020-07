Tiziana Giardoni, moglie Stefano d’Orazio/ Cosa c’entra Barbara D’Urso con loro?

Tiziana Giardoni è la moglie di Stefano d’Orazio da soli tre anni: lui, volto noto dei Pooh, e la sua dolce metà si sono sposati nel settembre del 2017 con Barbara d’Urso come testimone di nozze. La presentatrice tra l’altro si è presentata in ritardo alla cerimonia, riporta il settimanale Oggi in un articolo dell’epoca, per via delle registrazioni del suo Pomeriggio Cinque. Oggi, mercoledì 8 luglio 2020, I Pooh riceveranno un omaggio nella nuova puntata di Techetechetè. Anche se la Giardoni ha sposato d’Orazio solo di recente, i due stanno insieme da oltre 20 anni. Nel loro cuore tra l’altro c’è Pantelleria: hanno una casa in contrada Reghale e si sono innamorati del posto in seguito ad un tour faticoso della nota band. “Stefano decide si non rientrare a casa ma di dirigersi direttamente in aeroporto”, ha raccontato lei qualche tempo fa a Il Giornale di Pantelleria, “qui avrebbe preso il primo volo diretto verso una località di mare per riposare e passare qualche giorno in relax. Il primo volo trovato lo ha portato direttamente nella cittadina siciliana: “Amore a prima vista! I tramonti da togliere il fiato, i colori e i sapori di questa terra sono unici e inimitabili”. L’amore a prima vista però c’è stato anche fra Stefano e Tiziana, anche se all’inizio delle sue passate relazioni, l’ex batterista dei Pooh ha sempre messo in chiaro di non volersi sposare. “Poi invece ho capito che alla mia età non sposarsi poteva essere peggio che farlo“, ha raccontato l’artista mesi fa a Il Corriere della Sera, “se mi fosse successo qualcosa, Titti non sarebbe potuta entrare in rianimazione, mentre la mia zia baffuta sì”.

Tiziana Giardoni, moglie Stefano d’Orazio: quando lo bloccò verso L’Isola dei Famosi

Tiziana Giardoni non avrebbe esitato ad impedire al marito Stefano d’Orazio di approdare all‘Isola dei Famosi. Il noto reality targato Mediaset ha accolto nelle sue recenti edizioni un altro volto storico dei Pooh, Riccardo Fogli, ma sembra proprio che la produzione avesse messo gli occhi anche su Stefano. “Il vero vantaggio di sposarsi alla mia età è che poi davanti hai meno tempo per pentirti di averlo fatto”, ha detto poi a Il Corriere mesi addietro, parlando del suo matrimonio con Tiziana. Lei, 22 anni più giovane, è riuscito a cambiare in modo radicale l’ex batterista della band italiana. In seguito al primo divorzio, Stefano infatti aveva giurato a se stesso di non presentarsi più davanti all’altare, per via del secondo divorzio alle spalle. Poi però ha cambiato idea e ha annunciato in diretta televisiva, dopo un live della band all’Arena di Verona, le sue intenzioni di sposarla. “Quella sera in contemporanea c’era il suo film preferito e non voleva saperne dei Pooh”, ha spiegato, “L’ho supplicata: ‘Amore, ti prego, devi dirmi come mi sta la giacca nuova’”. Al matrimonio poi c’erano tutte le ex di d’Orazio, con cui ha creato un rapporto d’amicizia. Sono stati gli amici dell’artista invece a rimanerci male di fronte alla notizia: “Già dai tempi del Liceo facevo sermoni sull’inutilità del contratto matrimoniale”, ha rivelato, “avevo messo su un gruppo di proseliti che giustamente si sono risentiti: ‘A Stè, ma come sarebbe a dire: c’abbiamo 92 anni e non ci hai fatto sposare!'”.



