Tiziana Morandi, altre vittime della “Mantide della Brianza”?/ Tre nuove denunce…

Il caso “Mantide della Brianza”, protagonista la 47enne Tiziana Morandi – arrestata con l’accusa di aver narcotizzato e derubato diverse persone dopo un contatto iniziale sui social – potrebbe arricchirsi di una nuova pagina. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera in queste ore, tra le carte d’indagine sarebbe spuntata l’ombra di altre presunte vittime (almeno 3, secondo le denunce di cui parla lo stesso quotidiano) la cui età sarebbe compresa tra i 27 e i 52 anni. Tutti uomini che sarebbero caduti nella stessa presunta rete.

CdM oggi, verso Decreto energia?/ Razionamenti gas, bollette, inflazione: bozza 10mld

Secondo quanto emerso, la donna avrebbe agito con un preciso “copione”, uno schema che avrebbe avuto lo scopo di sottrarre denaro a presunti clienti che si sarebbero rivolti a lei per dei semplici massaggi. Esclusa l’ipotesi di reati legati alla prostituzione, a carico di Tiziana Morandi, ribattezzata “Mantide della Brianza” nell’ambito del caso di cui oggi trattano le cronache, sarebbero venuti a galla elementi degni di interesse investigativo che ora la vedrebbero indagata e recentemente tornata in cella, nel carcere di San Vittore, dopo alcune settimane di ricovero successive all’arresto per un repentino calo di peso. Dopo un primo contatto via social, la donna avrebbe fissato un appuntamento a casa con le presunte vittime per poi sedarle a loro insaputa e derubarle. Uno scenario che ora si nutrirebbe di nuove testimonianze.

Splatoon 3, inizia il conto alla rovescia: la data/ Gioco più atteso secondo Famitsu

“Mantide della Brianza”: spuntano altre presunte vittime di Tiziana Morandi

La notizia, riportata dal Corriere della Sera in queste ore, riguarda tre presunte nuove denunce a carico di Tiziana Morandi, soprannominata “Mantide della Brianza”, che sarebbero attualmente al vaglio degli inquirenti chiamati a indagare sul caso. Ci sarebbero altri uomini, stando al quotidiano, tra gli accusatori della 47enne della provincia di Monza reclusa a San Vittore con l’accusa di aver sedato e derubato coloro che, convinti di recarsi da lei per un massaggio, sarebbero stati invece vittime di un presunto schema volto ad alleggerire il loro portafogli.

Piero Angela, pagella choc: 5 in condotta al liceo/ Rimandato in italiano, latino e…

Si tratterebbe, sempre secondo il quotidiano, di uomini di età compresa tra i 27 e i 52 anni, che si sarebbero fatti avanti per raccontare la loro storia dopo la notizia dell’arresto di Tiziana Morandi, la presunta truffatrice che avrebbe agito ai danni di almeno 6 persone, stando alle indagini, usando del sonnifero per sottrarre loro piccole somme di denaro durante l’appuntamento. La posizione di Tiziana Morandi, attualmente indagata, si sarebbe quindi aggravata e, nell’alveo della sua difesa, ci sarebbe anche un’incognita legata alla recente rinuncia all’incarico del suo ultimo avvocato – il secondo, scrive ancora il Corriere – perché ora potrebbe essere assistita da un legale d’ufficio. Tra le presunta vittime di Tiziana Morandi vi sarebbero anziani ultraottantenni e in un caso, quello di un 71enne intervistato dallo stesso quotidiano, sarebbe stata denunciata la sparizione non solo di soldi, ma anche di parte di una collezione di monete e di alcuni gioielli. Le indagini su Tiziana Morandi sarebbero scattate nell’ottobre 2021.











© RIPRODUZIONE RISERVATA