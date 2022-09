Tiziana Morandi, una vicina: “Strani movimenti in casa”/ “Spesso ambulanze…”

Il caso della “Mantide della Brianza”, Tiziana Morandi, nuovamente fra i servizi di Estate in Diretta, programma di Rai Uno che ieri ha chiuso i battenti. Il talk show del primo canale ha intervistato Carla, una vicina di casa della donna, che ha voluto rendere pubblica la sua testimonianza, senza comunque farsi riprendere in viso. “All’inizio erano uomini, ragazzi – dice la donna parlando del via-vai a cui ha assistito nella casa di Tiziana Morandi – persone fisse, magari duravano dei mesi, pensavi che potessero avere una relazione con lei, poi si vedeva questo via vai continuo… negli ultimi anni è proprio degenerato, c’erano parecchi anziani che giravano nel condominio, non aveva pudore”.

Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: ucciso 20enne nel foggiano. Sondaggi, Meloni avanti

Carla racconta anche di numerose ambulanze: “Ambulanze? Non dico tutti i giorni ma molto frequentemente, venivano portate via le persone e a volte hanno portato via anche lei, faceva secondo me finta per farsi portare in ospedale e farsi prescrivere questi farmaci che lei ha utilizzato”, parole che ovviamente non si possono verificare e che rappresentano solo un pensiero della stessa donna che noi semplicemente riportiamo.

Dogo argentino terrorizza parco di Roma/ 6 cani azzannati, padrone sempre ubriaco

TIZIANA MORANDI, LA VICINA: “DURANTE LA PANDEMIA DICEVA DI ESSERE UN MEDICO”

Quindi la vicina di casa della Mantide ha continuato: “Passava per le case, vendendo cartoline, anche dai commercianti qua del paese, dicendo che raccoglieva fondi per onlus e bambini, è andata anche in giro vendendo mascherine e disinfettanti durante la pandemia, spacciandosi per una dottoressa”.

Secondo Carla, Tiziana Morandi era perfettamente in grado di intendere e di volere: “Una persona che è in grado di fare tutto questo è tutto fuorché matta, è una persona pericolosa”. Secondo una presunta vittima, non è da escludere che la donna avesse un complice, visto che spesso e volentieri Tiziana Morandi veniva accompagna da un uomo, un amico: “Dietro a questo tipo di discorso ci sono 3 o 4 persone…”, ha detto sempre a Rai Uno. Le indagini continuano, nei prossimi giorni sono attesi ulteriori risvolti su questa vicenda dai contorni ancora poco chiari.

Bollettino vaccini covid oggi 3 settembre/ 2.29 milioni di quarte dose inoculate

© RIPRODUZIONE RISERVATA