Tiziana Rivale è Madonna/ Una sfida impossibile imitare le regina del pop? (Tale e Quale Show)

Tiziana Rivale è pronta per la seconda puntata di Tale e Quale Show – Il torneo, il varietà di successo condotto da Carlo Conti e trasmesso venerdì 1 novembre 2019 in prima serata su Raiuno. Questa settimana la cantante di “Sarà quel che sarà” dovrà confrontarsi con una prova non facile visto che dovrà imitare Madonna! Proprio così, una prova non facile per la cantante italiana che dovrà vestire i panni della regina della musica mondiale, un’icona di classe e stile. Madonna ha cambiato la musica in tutto il mondo e da decenni è considerata “la” regina. Non è dato sapere quale brano dovrà interpretare la cantante, se una ballad oppure una canzone dance visto che Madonna nel corso della sua longeva e straordinaria carriera ha davvero interpretato di tutto.

Tiziana Rivale, con l’ultima sua imitazione di Sylvie Vartan ha convinto la giuria

Prosegue l’avventura di Tiziana Rivale all’interno di Tale e Quale Show, il programma di successo di Rai1. La cantante dopo Anastacia, si è dovuta confrontare durante la scorsa puntata con Sylvie Vartan e la hit “Irresistibilmente”. Una prova canora che non è affatto passata inosservata, anzi ha convinto l’intera giuria composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme, e Alessandro Siani quarto giudice speciale che hanno valutato egregiamente la performance della cantante relegata al sesto posto della classifica finale. A restare letteralmente estasiata è stata Loretta Goggi che ha commentato: “è una delizia, proprio una cosa delicata e lieve”, mentre Vincenzo Salemme confessa in diretta: “mi hai fatto fare un tuffo nella mia adolescenza, ero innamorato di Sylvie Vartan. Hai mantenuto anche la sua incertezza nella pronuncia”. Commenti favorevoli anche da Giorgio Panariello che, senza tanti giri di parole, le dice: “Sei stata bravissima, ce l’hai ricordata”. Infine il quarto giudice Alessandro Siani si unisce al coro di complimenti dicendo: “un’imitazione perfetta”.Un successo meritato per Tiziana Rivale che ha deciso di rimettersi in gioco proprio nel programma di Raiuno come ha raccontato al settimanale “Dipiùtv: “Vincere Sanremo poteva rivelarsi una fortuna per me, invece è stata un po’ una maledizione”, confessa la cantante, “Devo molto al Festival del 1983, ma dopo la vittoria sono stata accantonata: in Italia non venivo più apprezzata, perciò ho iniziato a girare il mondo”. La vittoria a Sanremo quell’anno le ha regalato il successo, ma anche un momento difficile dal punto di vista musicale ed artistico, ma per fortuna oggi è tornata più forte che mai!

Tiziana Rivale, video ultima esibizione a Tale e Quale Show 2019

