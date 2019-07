Tiziana Rivale/ Frasi contro Tiziano Ferro e partigiani: Tale e Quale Show a rischio?

Tiziana Rivale, al secolo Letizia Oliva, sarà tra i concorrenti della prossima edizione di Tale e Quale Show, il programma condotto da Carlo Conti su Raiuno. Il suo nome è stato ufficializzato dallo stesso padrone di casa nel corso della presentazione dei palinsesti Rai, dopo essere già circolato in passato in merito al programma Ora o mai più. In quell’occasione però, come dichiarò in una intervista a TvBlog, aveva rifiutato di fare marchette, sperando di essere ricordata solo “per il mestiere di cantante”. Adesso però, archiviati gli anni d’oro con “Sarà quel che sarà”, la Rivale ha deciso di accettare la nuova sfida televisiva ma la sua partecipazione a Tale e Quale Show potrebbe essere messa a rischio per via di alcune sue esternazioni sui social e che stanno già sollevando non poche polemiche. La cantante di Formia, infatti, sta facendo piazza pulita su Twitter dove, come riferisce Il Fatto Quotidiano, in tanti utenti lamentano di essere stati bloccati dopo aver espresso il loro dissenso in merito a suoi commenti su questioni delicate, a partire dal matrimonio di Tiziano Ferro e soprattutto dalla volontà espressa dal cantante di diventare padre: “I figli vengono partoriti dalle donne, da quando è nata la vita sul pianeta… Ergo…”, ha commentato la Rivale dicendo la sua sul tema della maternità surrogata (sebbene Ferro non abbia fatto alcun riferimento a ciò).

TIZIANA RIVALE CONTRO MATERNITÀ SURROGATA E PARTIGIANI

Tiziana Rivale affronta sui social anche il delicato tema delle adozioni e sempre riferendosi a Tiziano Ferro ed al neo marito Victor Allen si lancia in una strana associazione con i fatti di Bibbiano: “Potrebbero adottare un bimbo all’orfanotrofio, non di certo toglierlo a famiglie sane come hanno fatto gli assistenti ‘asociali’ a Bibbiano”, ha aggiunto. Quindi ha commentato il bacio tra la sindaca di Chicago e la compagna nel corso dei festeggiamenti per l’elezione: “Dovrebbero baciarsi a casa propria, non importa se siano gay o meno”. Nel calderone della rivale, anche i partigiani, per la quale “Hanno fatto più danni della guerra stessa”. Dopo aver attirato le antipatie di una buona fetta di pubblico social, ci si domanda ora se da Viale Mazzini giungeranno dei rimproveri nei confronti della cantante o se addirittura rischierebbe a causa delle sue esternazioni di restare fuori dal cast di Tale e Quale Show, come accaduto per la Brigliadori con Pechino Express. E’ possibile che l’azienda Rai si limiti anche solo a consigliarle una comunicazione più “soft”, ma di certo i presupposti per essere amata nel varietà di Conti sembrano essere in parte crollati.

