Tiziana Rivale, tensione con Amadeus/ “Non ho inciso solo una canzone”. Lui replica..

Amadeus “porta” di nuovo il Festival di Sanremo anche ai Soliti Ignoti. Dopo aver approfittato del suo programma per presentare i cantanti che parteciperanno alla prossima edizione della kermesse canora, oggi fa esibire Tiziana Rivale. La cantante vinse nel 1983 con la canzone “Sarà quel che sarà”, che ha riproposto davanti alle telecamere di Amadeus. Prima di cantarla però ha spiegato perché non ha più partecipato al Festival: «Per me è sufficiente, bastava così. Ho già dato, quindi faccio altre esperienze in giro per il mondo, non tralasciando l’Italia». A tal proposito coglie l’occasione per ringraziare Carlo Conti che l’ha fatta partecipare a Tale e quale show: «Ora ho avuto un grande aiuto da Carlo Conti, che mi ha rimesso in gioco, e ne sono contenta». Quando poi Amadeus le ha chiesto cosa ha provato quando ha vinto il Festival di Sanremo nel 1983 ha spiegato: «È stato uno choc, un fulmine a ciel sereno. Ne sono ancora grata».

TIZIANA RIVALE “BACCHETTA” AMADEUS. E LUI REPLICA…

Tiziana Rivale si è brevemente raccontata, ma dopo aver messo alla prova il concorrente dei Soliti Ignoti, che doveva indovinare un particolare su di lei. E lui ha optato per “doppiava film a Los Angeles”, una scelta che si è rivelata azzeccata. La cantante ha quindi approfondito la questione. «Oltre a cantare, lo faccio anche adesso all’estero, ho fatto colonne sonore e ho doppiato film in lingua straniera, anche film violenti». Tiziana Rivale ha spiegato di non aver avuto difficoltà in tal senso, avendo una buona conoscenza della lingua inglese e una buona pronuncia. Poi si è esibita, riproponendo “Sarà quel che sarà” con cui ha vinto il Festival di Sanremo del 1983. «Ho inciso anche altre canzoni, non solo questa», ha tenuto a precisa al termine dell’esibizione Tiziana Rivale. Amadeus ha sorriso e ha risposto sorridendo: «Ma questa ha vinto Sanremo». E sui social il siparietto è diventato subito protagonista.

