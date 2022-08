Tiziano Ferro concorrente al Festival di Sanremo 2023?/ L’indiscrezione: “Sarebbe un’efficace vetrina per…”

Tiziano Ferro al Festival di Sanremo 2023 come concorrente?

Mancano ancora molti mesi al nuovo Festival di Sanremo ma è ben noto che Amadeus, confermato direttore artistico oltre che conduttore anche per la prossima edizione, è già al lavoro. L’unica ufficialità al momento è la presenza sul palco di Chiara Ferragni che affiancherà Amadeus per la prima e l’ultima serata. Nulla invece ancora si sa di certo sui cantanti che calcheranno il palcoscenico dell’Ariston, anche se di voci non mancano.

Tiziano Ferro, "Xdono è stata copiata"/ Michele Canova confessa: "Risuonai il pezzo"

Una arriva dal settimanale Nuovo ed è davvero clamorosa visto che parla del ritorno di Tiziano Ferro a Sanremo. Il celebre cantante, che da tempo vive in America insieme al marito Víctor Allen, è già stato sul palco dell’Ariston come super ospite ma questa volta si appresterebbe a tornare come concorrente!

Tiziano Ferro torna a Sanremo come concorrente? L’indiscrezione

Ecco, infatti, quanto scrive Nuovo tra le pagine del numero in edicola questa settimana: “A novembre verrà lanciato a livello internazionale Il mondo è nostro, il nuovo e atteso album di Tiziano Ferro, 42. Negli ambienti discografici gira una voce non ancora confermata: il cantante di Latina potrebbe salire nuovamente sul palco del Festival di Sanremo, non come super ospite ma come concorrente.” E ancora si legge: “Certo è che, per Tiziano Ferro, Sanremo rappresenterebbe una efficace vetrina di promozione e insieme una importante occasione per rientrare da protagonista sulla scena musicale italiana.”

Tiziano Ferro, pignorati 9 milioni di euro/ L'artista perde la battaglia con il fisco

Tiziano Ferro potrebbe dunque decidere di lanciare un nuovo singolo proprio durante la kermesse canora più importante d’Italia, il che sarebbe un grande colpo per Amadeus e il suo nuovo festival.

LEGGI ANCHE:

Tiziano Ferro è diventato papà "Benvenuti Margherita e Andres"/ "Io e Victor Allen…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA