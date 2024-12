Victor Allen è l’ex marito di Tiziano Ferro: come mai si sono lasciati? Un grande amore quello nato tra il cantautore di Latina e l’ex consulente Warner Bros che oggi è proprietario dell’agenzia di marketing Levine and Partners. Il primo incontro tra i due è stato proprio nei corridoi della Warner Bros: Victor senza sapere nemmeno chi fosse decide di fermarlo e di offrigli un caffè. E’ l’inizio di una bellissima storia d’amore, “una meravigliosa svolta” nella vita di Tiziano Ferro che il 25 giugno del 2019 decide di sposare il suo compagno nella sua terra natale, Sabaudia. Poi la coppia si è promessa amore eterno per una seconda volta anche a Los Angeles dove hanno vissuto insieme. “Così Victor entra a far parte della mia famiglia” – disse Tiziano Ferro confermando la sua relazione con l’ex consulente della Warner Bros.

Un matrimonio suggellato anche dall’adozione di due figli: Andreas e Margherita, un maschietto e una femminuccia, che sono la loro gioia più grande. Una scelta importante che il cantautore di Latina raccontò così: “l’esperienza da genitori rappresenta il più alto degli onori, il più impegnativo degli oneri. Che affronteremo con amore, attenzione, tenerezza e dedizione. Ci prenderemo cura dei nostri figli, proteggendoli e custodendone l’intimità meglio che potremo”.

Victor Allen e Tiziano Ferro da mariti a ex: come mai si sono lasciati?

Sembrava una storia d’amore stabile e destinata a durare quella tra Tiziano Ferro e l’ex marito Victor Allen, ma il 19 settembre del 2023 arriva la smentita che nessuno si aspettava. Tiziano Ferro decide di comunicare tramite i suoi profili social la fine dell’idillio con il proprietario dell’agenzia di marketing Levine and Partners dopo quattro anni d’amore. “Da qualche tempo è cominciata una dolorosa separazione da Victor” – esordisce così il cantante di “Sere Nere” che ha affrontato la crisi dal marito in silenzio, evitando il clamore mediatico e cercando di proteggere la riservatezza della sua famiglia e dei suoi figli. Purtroppo la crisi non è stata superata e così per forza di cosa ha dovuto comunicare la decisione di separarsi: “abbiamo avviato le pratiche per il divorzio”.

In concomitanza con questa scelta, il cantautore ha annullato tutti gli impegni di lavoro per stare accanto ai figli e garantire loro la massima serenità in un momento così doloroso.