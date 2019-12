Tiziano Ferro/ Il progetto su Amazon Prime video e Fiorello Show! (Viva RaiPlay)

Tiziano Ferro ospite di Fiorello a Viva Raiplay!”. Con il cantante di Latina ci saranno anche Silvia Toffanin e Michele Bravi. Per venerdì invece sono attesi Mahmood e Marracash. L’annuncio è arrivato su Twitter direttamente dall’account ufficiale dello showman siciliano. Lo show è disponibile mercoledì, giovedì e venerdì sulla piattaforma digitale RaiPlay, rigorosamente in diretta dalle 20.35. Lo stesso Ferro, sempre su Twitter, ha annunciato la sua partecipazione con un gioco di schermi di cellulare, coprendo la sua faccia proprio con quella di Fiorello. Il cantante 39enne starebbe lavorando ad un progetto con Amazon Prime Video, la piattaforma streaming del colosso americano, che si sta inserendo pure in Italia: ultimamente ha acquistato “Chiara Ferragni Unposted”, il documentario sull’imprenditrice digitale presentato al Festival di Venezia. In base a ciò che scrive DavideMaggio.it e Libero, Amazon Prime Video avrebbe in cantiere anche una produzione su Cracco.

Anche Rockol ha confermato questa indiscrezione: “Tiziano in questo periodo è spesso seguito dalle telecamere che lo riprendono durante i suoi impegni promozionali a supporto di “Accetto Miracoli””, si legge. Novità anche per Sanremo 2020 con la sua partecipazione. Il suo manager Fabrizio Gianni ha però smentito ogni possibilità di un ruolo televisivo, da conduttore. “Stiamo valutando con Amadeus cosa fare. Stiamo cercando di inventarci qualcosa di diverso rispetto alle partecipazioni del 2017 e del 2015 ma sarà sempre legato alla musica”. Ecco allora una possibilità, riportata dall’ADNKronos: “un duetto con Jovanotti sul palco dell’Ariston. I due hanno inciso assieme “Balla per me” nell’ultimo album “Accetto Miracoli”. Jovanotti è stato invitato al Festival anche da Fiorello: appare però improbabile che una sua presenza si limiti al duetto con Tiziano e che i due cantino solo la canzone – che, con ogni probabilità, sarà un singolo ma più avanti nel corso dell’anno”.

