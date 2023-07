Tiziano Ferro nel mirino del web: c’entra l’Emilia Romagna/ Annuncia una donazione e…

Tiziano Ferro assente al live Italia Loves Romagna: spunta il motivo, in risposta alla polemica sul nascere

Tiziano Ferro torna a catalizzare l’attenzione mediatica, con un annuncio che

suonerebbe come una replica volta a spegnere sul nascere la polemica web che lo coinvolge, per l’Emilia Romagna. Nel dettaglio, a sollevare il caso web del momento é la mancata partecipazione ad un evento musicale nato a scopo benefico e in aiuto alla regione rimasta recentemente vittima dell’ondata alluvionale, abbattutasi sull’Italia. Da qui, quindi, giunge online quella che potrebbe dirsi la risposta al pensiero malevolo di chi oserebbe pensare che Tiziano Ferro si sottragga alle attività filantropiche come il recente live Italia Loves Romagna.

Tiziano Ferro annuncia la donazione in favore all’Emilia Romagna: le reaction

“Domani, martedì 11 luglio, Tiziano Ferro si esibirà sul palco dello stadio Dall’Ara di Bologna. -si apprende tra le righe del post sibillino pubblicato sul profilo Instagram di Tiziano Ferro, che prosegue con la rivelazione di una donazione dal valore cospicuo per la popolazione alluvionata-. L’artista ha deciso di devolvere 200.000 euro a favore delle popolazioni alluvionate attraverso l’Associazione Italia Loves Romagna”. Ma non é tutto. Perché, inoltre, tra le righe della curiosa caption si apprende che io cantautore di Latina “contribuirà alla raccolta fondi nata dall’evento dello scorso 24 giugno a Campovolo, a cui non aveva potuto prendere parte perché impegnato in uno dei due appuntamenti romani del suo tour Tzn 2023 (Live Nation)”. Insomma, la motivazione legata alla “grande assenza” di Tiziano Ferro é, ora, prontamente data via social, dal profilo social del diretto interessato attivo su Instagram.

E in un tripudio di interazioni social, perlopiù positive tra like, condivisioni e commenti di consenso dei fan dell’artista, per Tiziano Ferro non mancano le critiche dei detrattori, i quali in particolare contestano all’artista la rivelazione pubblica della donazione effettuata in favore all’Emilia Romagna. Come a tacciare l’artista di volersi pavoneggiare per altruismo, rispetto al suo impegno in favore dell’Emilia Romagna. D’altro canto, tra le innumerevoli reaction di consenso, però, spunta il commento vip della popolare cantautrice originaria dell’Emilia Romagna, Laura Pausini: “Grazie, amico mio”, scrive tra i commenti la popstar.

