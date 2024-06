Sergio e Juliana: chi sono i genitori di Tiziano Ferro/ Lui svela: “Non li ho mai fatti soffrire”

Chi sono Sergio e Juliana: i genitori di Tiziano Ferro

Sergio e Juliana sono i genitori di Tiziano Ferro che hanno vissuto a Latina costruendo una famiglia unita, serena e felice con la nascita del cantautore e del fratello di quest’ultimo, Flavio. I genitori di Tiziano Ferro hanno sempre condotto una vita riservata e discreta anche dopo il successo del figlio che, tuttavia, in diverse interviste, non ha mai perso l’occasione per dichiarargli amore e svelare qualche dettaglio in più degli anni vissuti in famiglia. Tuttavia, le informazioni su Sergio e Juliana Ferro sono davvero poche anche se sembrerebbe che la mamma di Tiziano sia una casalinga mentre il padre avrebbe lavorato come geometra.

Legatissimo ai genitori, Tiziano ha vissuto con loro fino alla scelta di spiccare il volo da solo. Con il successo, tuttavia, è arrivato il problema della distanza che il cantautore vive ancora oggi avendo scelto di far crescere i figli Andreas e Margherita negli Stati Uniti.

Il legame tra Tiziano Ferro e i genitori Sergio e Juliana

In un’intervista rilasciata qualche tempo fa a Tv Sorrisi e Canzoni, Tiziano Ferro ha parlato di mamma Juliana e papà Sergio svelando di non averli mai fatti soffrire e di essere sempre stato un adolescente senza troppi grilli per la testa. “Non li ho mai fatti soffrire da adolescente perché andavo bene a scuola, ero perfetto, non ho mai fumato una sigaretta, non mi sono mai drogato. Poi, però, ho creato questa ‘anoressia emotiva‘: togliere, togliere, togliere. Forse volevo sentirmi desiderato, non so”, ha raccontato Tiziano che, con l’arrivo dei figli Andreas e Margherita, ha regalato ai genitori la gioia di essere nonni.

Proprio l’arrivo dei bambini ha unito ancora di più i genitori a Tiziano Ferro il quale, in occasione della Festa del Papà 2022, ha condiviso il dolce messaggio ricevuto dal padre Sergio che recitava: “La storia continua e si tramanda, ora il testimone è nelle tue mani. Non è difficile vivere per i propri figli, goditeli il più possibile. Il tempo fugge, fermalo con loro. Tanti auguri anche a te, da tuo papà“.











