Tiziano Ferro omaggia Raffaella Carrà nel suo tour/ Sul palco con ‘E Raffaella è Mia’

Tiziano Ferro e il dolce omaggio a Raffaella Carrà

Tiziano Ferro è attualmente impegnato con le date del suo tour in giro per l’Italia, che sta ottenendo un cospicuo successo. L’artista, però, non manca mai di omaggiare e ricordare la sua amica Raffaella Carrà venuta a mancare due anni fa per un tumore ai polmoni.

Tiziano Ferro, concerto Bari: info e scaletta di oggi sabato 1 luglio 2023/ L'artista in tour dopo sei anni

Il noto cantante, infatti, in ogni suo concerto inserisce in scaletta un brano dedicato alla regina del varietà: E Raffaella è Mia. Tra le ironiche e frizzanti note di una delle canzoni più conosciute dal pubblico, Ferro ricorda la sua cara amica con la quale aveva partecipato a diversi momenti televisivi. Il cantante, poche ore fa, ha dedicato delle dolci parole a dimostrazione della stima e dell’affetto che lo lega alla Carrà: “E domani saranno già due anni. Non esisterà giorno in cui non mi mancherai, amica mia“. Allegato al messaggio, un video di tutti i momenti che hanno condiviso insieme.

Tiziano Ferro, concerto stadio Diego Armando Maradona di Napoli 28 giugno 2023/ La scaletta

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tiziano Ferro (@tizianoferro)

Tiziano Ferro vittima di omofobia: la lettera durante il tour

Il cantante si è esibito allo Stadio Olimpico di Roma il 24 giugno, dinanzi a un vastissimo pubblico venuto ad acclamarlo. Tiziano Ferro ha colto un momento, in cui ha letto una lettera contro l’omofobia sul palco raccontando un evento che ha subito sulla sua pelle: “Volevo leggere una cosa che non riguarda semplicemente o esclusivamente la discriminazione sentimentale, riguarda tantissimi gradi di discriminazione con i quali dobbiamo combattere ogni giorno. “

Tiziano Ferro vittima di insulti omofobi/ "Mi gridò ‘brutto fr***o, avrei voluto sbranarlo"

E ancora: “Volevo salutare i miei amici di Milano che staranno festeggiando. Detto ciò volevo leggere questo passaggio, potete anche cambiare gli aggettivi perché la sostanza non cambia”. L’artista ha poi aggiunto: “Un paio d’anni fa un ragazzo sorpassandomi da destra mi gridò ‘brutto fr***o‘ schizzando via come perfetto codardo che era. Che poi è la cosa che mi rende maggiormente rabbioso di fronte a questi soggetti che hanno tutti un elemento in comune: la vigliaccheria”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA