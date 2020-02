Tiziano Ferro piange a Sanremo 2020/ Canta Mia Martini e stecca: “L’ho rovinata!”

Tiziano Ferro canta Mia Martini a Sanremo 2020 e piange

Tiziano Ferro torna sul palco dell’Ariston con una delle canzoni più belle mai cantate al Festival di Sanremo 2020. Si tratta di “Almeno tu nell’universo”, che fu presentata da Mia Martini nel 1989. L’esibizione però non è andata proprio come avrebbe voluto il cantante. L’emozione ha infatti giocato un brutto scherzo a Tiziano Ferro, che in ogni caso è riuscito ad emozionare il pubblico. Verso la fine della performance è scoppiato a piangere. «Che palle! L’ho rovinata», ha sussurrato mentre piange ad Amadeus, che nel frattempo è accorso sul palco per abbracciarlo. «Un po’ non ce l’ho fatta, ma io lo volevo fare. Era il mio sogno, quindi chissenefrega», ha poi aggiunto. In pochi comunque possono permettersi di cantare questa canzone, per di più sul palco dell’Ariston, e Tiziano Ferro è uno di questi. Anche se non è stato perfetto nell’esecuzione. E infatti i commenti sui social lo confermano. Tiziano Ferro piange e scrivono: «Si scusa per essersi emozionato ed aver rovinato la canzone di Mia Martini. No Tizano, tu ci hai regalato una bellissima interpretazione, molto toccante. Mi sono emozionata, che potenza», scrivono sui social. E chissà cosa ne pensa Loredana Bertè, che aveva scritto sui social: «Caro @tizianoferro , hai ragione, “niente come lei”, niente e nessuno sarà mai come lei. Grazie per voler ricordare mia sorella con la grandezza che merita».

