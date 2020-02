Tiziano Ferro/ Video, cachet di Sanremo 2020 in beneficenza: ecco cosa canterà

Tiziano Ferro manterrà la promessa: sarà uno degli ospiti d’onore che vedremo a Sanremo 2020, al via nella serata di oggi, martedì 4 febbraio. L’interprete di Facciamo Miracoli ha tra l’altro sorpreso la stampa proprio in questi ultimi giorni, decidendo di devolvere il proprio cachet in beneficenza. Si tratta di cinque enti solidali della sua Latina, fra cui spuntano anche Lilt e Avis, oltre ad un’associazione che si preoccupa di dare accoglienza a donne e bambini vittime di violenza. Non si sa a quanto ammonta il compenso pattuito per la sua partecipazione all’Ariston, ma secondo Il Corriere della Sera è possibile che le voci di corridoio sui 250 mila euro siano esatte, forse un po’ di meno. “Siamo tutte strutture della provincia di Latina che assistono quotidianamente, con estrema fatica e immenso amore, chi ha urgente bisogno di supporto“; hanno detto gli enti. In base a quanto emerso, il cantautore di Latina sarà ospite di tutte e cinque le serate della competizione e siamo già in grado di anticipare i brani che porterà in scena. Nella prima serata Tiziano uscirà tre volte sul palco, cantando una sua canzone e due grandi classici della canzone italiana: si tratta della title-tracke del suo ultimo album “Accetto miracoli”, quindi “Almeno tu nell’universo” di Mia Martini e “Nel blu dipinto di blu” di Domenico Modugno. Di recente l’abbiamo visto commosso da Mara Venier raccontando la sua storia col marito Victor Allen.

Tiziano Ferro, la grande emozione per l’Ariston

Tiziano Ferro non nasconde la grande emozione nel salire sul palcoscenico dell’Ariston. “Parto, verso una fantasia che avevo da bambino. Aspettami che non sto via tanto! ‘Penso che un sogno così non ritorni mai più..”, scrive sui social. Nella foto, il cantante guarda la valigia già pronta, mentre indossa il cappotto indossando una sola maglietta ed un paio di jeans. La citazione si riferisce a Volare di Domenico Modugno e forse ci svela che sarà proprio questo il brano che interpreterà nella serata di Sanremo 2020 di questa sera. Clicca qui per guardare la foto di Tiziano Ferro. Il cantante trova anche il tempo di mostrare una decorazione nella città dei fiori, un’illuminazione dedicata proprio al ritornello dell’immortale brano di Mimmo. Ma anche per condividere una richiesta dell’Associazione Randagi del Sud: un trovatello cerca casa, un cucciolo nero e bianco. “Quanto amore e quanta bellezza! E se qualcuno stesse cercando proprio lui?”, si chiede nelle Storie di Instagram. “Mi sono accorto che quest’anno ricorrono i 25 anni di ‘Finalmente tu’ a Sanremo, mi piacerebbe fare un duetto con Tiziano Ferro cantandola con lui sul palco, magari l’ultima serata. Tiziano però ancora non lo sa”, dice intanto Fiorello durante la conferenza stampa della kermesse. Un grande regalo per il pubblico italiano, nel caso in cui i due artisti riuscissero davvero a riportare in vita il brano dello showman siciliano.

Video, quella volta nel 2015

Una fantasia che avevo da bambino





