Tiziano Ferro, “Xdono è stata copiata”/ Michele Canova confessa: “Risuonai il pezzo”

Michele Canova: produttore di Tiziano Ferro fino al 2017

Michele Canova è uno dei produttori più famosi nel panorama musicale italiano. Canova ha prodotto molte hit di Fabri Fibra, Jovanotti e mille altri, ma soprattutto è legato al successo di Tiziano Ferro. Intervistato da Rolling Stone il produttore ha confessato che“Xdono”, la celebre hit di Tiziano Ferro che nel 2001 lo portò alla ribalta, è stato copiato da un pezzo di R. Kelly. “L’incontro con Tiziano, che è quello che mi ha cambiato la vita dopo dieci anni di stenti senza vedere quasi una lira, fu anch’esso fortuito. Lavorando con Leandro Barsotti, avevo conosciuto Mara Maionchi e Alberto Salerno. Con Tiziano avevano già provato con un team di produzione toscano e con uno veneto senza cavarne fuori nulla. Io ero il terzo tentativo”, ha ricordato il produttore, che ha curato la discografia di Ferro fino al 2017.

Tiziano Ferro, pignorati 9 milioni di euro/ L'artista perde la battaglia con il fisco

Michele Canova: “Xdono? Presa di peso da un pezzo di R. Kelly”

Michele Canova, produttore di “Xdono”, ha ricordato che è stato Tiziano Ferro a fargli conoscere l’r&b: “Era super appassionato dell’r&b contemporaneo di quei tempi, io invece non lo cagavo quel genere lì. Zero. Mi faceva schifo, o così credevo. Questo perché ero ignorante: avevo in mente un altro r&b che comunque girava ancora a quei tempi, quello cioè tutto suonato, con un sacco di virtuosismi di maniera. Mentre invece non avevo idea dell’esistenza di R. Kelly”, si legge su Rolling Stone. A distanza da più di vent’anni dall’uscita di “Xdono”, Canova ha ammesso che il brano che segnò la scalata di Tiziano è stato copiato: “Avevo capito come copiare il suono che da sempre piaceva a lui. Xdono, non è più un mistero per nessuno, era proprio presa di peso da un pezzo di R. Kelly. Io e Tiziano ci siamo guardati, me lo ricordo ancora oggi, mentre eravamo in studio: «Facciamo la marachella? Sì, dai: facciamola». E così semplicemente risuonai il pezzo”. La lettera dell’avvocato arrivò lo stesso, ma legalmente non poterono fargli nulla.

Tiziano Ferro è diventato papà "Benvenuti Margherita e Andres"/ "Io e Victor Allen…"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da WHOOPSEE (@whoopsee.it)

LEGGI ANCHE:

Victor Allen, marito Tiziano Ferro/ Dall'amore nato negli USA all'adozione dei figli

© RIPRODUZIONE RISERVATA