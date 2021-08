Today you die/ Su Rete 4 torna il fenomeno Steven Seagal

Today you die è il film che ci offre Rete 4 nel prime time di oggi, 3 agosto 2021, con inizio fissato alle ore 21,20. Si tratta di un ‘action movie’, un ‘direct to video’, quindi blockbuster nato solamente per il circuito iniziale dell’home-cinema su supporto DVD, prodotto da Steven Seagal. Il film vede protagonista lo stesso Seagal, un ‘one man show’ del cinema a cui piace essere l’unico sotto i riflettori nei suoi film, amato nel suo genere, soprattutto in pellicole come ‘Nico’, celebrissimo debutto, al quale seguirono ‘Trappola sulle Montagne Rocciose (Under Siege 2: Dark Territory)’, ‘The Foreigner – Lo straniero (The Foreigner)’, ‘A Dangerous Man – Solo contro tutti (A Dangerous Man)’ oppure ‘China Salesman – Contratto mortale (China Salesman)’ giusto per citare alcuni titoli di una filmografia immensa. Il cast è abbastanza anonimo proprio perché tutto ruota attorno al protagonista, però segnaliamo la presenza di Nick Mancuso, un buon outsider che il pubblico italiano ha conosciuto in pellicole come ‘Drago d’acciaio (Rapid Fire)’, ‘In the Mix – In mezzo ai guai (In the Mix)’, ‘Trappola in alto mare (Under Siege)’, quasi sempre quindi ‘action movie’.

Today you die, la trama del film

Leggiamo la trama di Today you die. Harlan Banks (Steven Seagal) è una sorta di Robin Hood post-litteram, cioè è un ladro a cui piace rubare ai ladri per devolvere l’intero bottino a chi è bisognoso di soldi per sopravvivere, una peculiarità che lo rende unico nel suo genere e nel suo ambiente. Max Stevens lo contatta, conoscendo la sua spericolatezza e sdegno del pericolo e di eventuali conflitti a fuoco, per proporgli un incarico importante che gli consentirebbe un guadagno non facile nello svolgimento, ma di grande valore finanziario: scortare un porta valori nel cui interno sono custoditi ben 20 milioni di verdi dollari. Harlan finisce però in carcere perché scortava denaro sporco e fu proprio Max Stevens a denunciarlo, una soffiata che costa ad Harlan la libertà. Nel carcere l’uomo studia la sua fuga, un’evasione per ritrovare la libertà e cercare giustizia: il sospetto di un tradimento che cela molto altro puzza come l’odore di polvere da sparo.

