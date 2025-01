Togo Una grande amicizia è una storia vera: a chi si ispira il film di Rai1 di questa sera

Questa sera, 1° gennaio 2025, Rai1 ha deciso di trasmettere un’intensa storia di eroismo, coraggio e altruismo. Togo Una grande amicizia è una storia vera e si ispira a fatti realmente accaduti quasi cent’anni fa che racconta la vicenda dell’husky siberiano Togo e dell’impresa compiuta insieme al musher e addestratore Leonhard Seppala in uno dei tratti più difficili dell’Alaska. Era il 1925 quando un’epidemia di difterite si diffuse soprattutto nei bambini in Alaska con l’esattezza nella cittadine di Nome.

L’unico modo per tentare di contrastare l’epidemia e salvare la vita ai bambini di Nome era un siero con l’antitossina, tuttavia era necessario trasportarlo per 1000 chilometri e tentare, e riuscire in quella impresa, è stato il cane Togo, all’epoca già 12enne, che insieme ad altri cani ha trasportato una slitta trainata da Sheppala. Ha realizzare quasi per intero l’impresa fu il cane Togo insieme alla sua squadra ma il merito andò ad un altro cane Balto, che percorse gli ultimi 50 chilometri.

Togo Una grande amicizia e la storia vera a cui si ispira: la staffetta per salvare i bambini da un’epidemia

Togo Una grande amicizia è una storia vera e si ispira ad una vicenda del 1925. Scendendo nel dettaglio, a causa delle condizioni climatiche estreme, con temperature sotto i -40°C e venti gelidi, era impossibile trasportare il siero salvavita in aereo o via nave e per questo si pensò di affidarsi a cani da slitta che avrebbero percorso tra Nenana e Nome circa 1.100 chilometri. Furono organizzate delle staffette composte da musher (conduttori di slitte) e i loro cani, pronti a sfidare le condizioni proibitive per salvare vite umane. Tra tutti i team fu Leonhard Seppala con Togo e il suo team che affrontarono il tratto più lungo e pericoloso del percorso percorrendo quasi 420 chilometri. Il merito dell’impresa, tuttavia, andò al cane Balto ed il suo team, che percorse gli ultimi 50 chilometri e che fu celebrato per un secolo con tanto di statua nel cuore di Central Park. Il film con protagonista Willem Dafoe, Julianne Nicholson, Christopher Heyerdahl e Michael Gaston e diretto da Ericson Core, rende giustizia anche agli altri eroi di quella eroica storia.