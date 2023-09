TOKYO-GA/ Il pellegrinaggio di Wenders in onore di Ozu

Wim Wenders è uno degli ultimi grandi maestri in circolazione. Nell’arco della sua carriera ha dimostrato di poter realizzare film di ogni tipo e uno dei suoi lampi di maggior prestigio risale al 1985, anno dell’uscita in sala di Tokyo-Ga, nato da un incommensurato amore per le opere del regista nipponico Yasujiro Ozu. La versione restaurata del docufilm è ora disponibile in Dvd e On Demand ed. Cg.

SINOSSI – A venti anni dalla morte del grande Ozu Yasujiro, il discepolo Wim Wenders si reca nella capitale del Giappone per realizzare questo “diario filmico” in cui rievoca l’arte di uno dei massimi autori della Storia del cinema tramite le testimonianze del suo direttore della fotografia, Yushara Atsuta e dell’attore Chishu Ryu, interprete di una ventina di film del maestro. Ma Tokyo-ga è anche l’omaggio alla metropoli insondabile di cui Ozu ha raccontato, nei decenni, la gente e la trasformazione genetica, sino alle soglie dell’oggi, quando è assurta ad uno dei massimi simboli mondiali della modernità e del consumo.

Tokyo-Ga vede semplicemente Wenders alla disperata ricerca dei luoghi e personaggi ai quali Ozu consegnò l’immortalità. Attraverso le interviste ai più stretti collaboratori del regista – il suo attore preferito, Chishu Ryu, e l’operatore di quasi tutti i suoi film, Yuharu Atsuta – il cineasta realizza una sorta di diario che si traduce in uno stupendo atto d’amore nei confronti del cinema. Emblematiche le parole di Wenders: “Se nel nostro secolo esistesse ancora qualcosa di sacro, se ci fosse qualcosa come un sacro tesoro del cinema, questo per me sarebbe il lavoro del regista giapponese Yasujiro Ozu: cinquantaquattro film, muti, in bianco e nero e poi a colori. Per me, mai prima di allora e mai più dopo, il cinema è stato così vicino alla sua essenza e al suo fine ultimo: presentare un’immagine dell’uomo contemporaneo, un’immagine fruibile, vera e valida, in cui non solo esso si possa riconoscere, ma grazie alla quale, soprattutto, possa imparare qualcosa di sé”.

