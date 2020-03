Tolisso all’Inter?/ Calciomercato: la mezzala vuole lasciare il Bayern, e Conte…

In vista della prossima finestra di calciomercato estivo, la dirigenza nerazzurra non guarda solo all’Italia ma pure amplia i propri orizzonti per individuare i prossimi colpi di mercato in favore dello schieramento di Antonio Conte. Ecco dunque che, secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato raccolte dai colleghi de La Gazzetta dello sport, la dirigenza del club milanese sta pure tenendo occhio i talenti della Francia campione del mondo. Qui certo spicca il volto di una vecchia fiamma come Oliver Giroud, ma soprattutto notiamo il profilo, più che interessante, di Corentin Tolisso, che pure pare intenzionato e presto a cambiare aria: che il francese possa dunque cedere alle lusinghe di Antonio Conte, che lo insegue fin dai tempi del Chelsea? Impossibile affermare il contrario.

TOLISSO AL’INTER? CONTE LO CHIAMA!

Per il momento l’approdo di Tolisso all’Inter è poco più di un desiderio, mai nascosto peraltro di Antonio Conte, e certo non escludiamo che la dirigenza nerazzurra si metterà all’opera per farlo diventare realtà nella prossima finestra contrattazione estiva. Dopo tutto un giocatore del valore della mezzala classe 1994 sarebbe un innesto importante per lo spogliatoio nerazzurro e pure sulla carta la trattativa non pare neppure troppo complicata. Come ci ricorda la rosea, Tolisso sarebbe in scadenza di contratto nel 2022 con il Bayern Monaco (a cui è approdato nel 2017 dal Lione, superando la concorrenza di Milan e Juventus) e per il momento il suo cartellino non ha un costo superiore ai 35 milioni di euro. Il giocatore pare poi che voglia presto cambiare casacca, già nella prossima estate e non possiamo escludere un intervento del stesso francese nell’ipotetica trattativa, a vantaggio di Conte. Staremo a vedere.



