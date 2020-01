Tolo Tolo, 8,7 milioni in un giorno/ Boom Checco Zalone, ma è caos sui social

E’ subito record per Tolo Tolo: Checco Zalone batte se stesso e sbanca il botteghino. Il quinto film dell’artista pugliese ha raccolto 8,7 milioni di euro nel primo giorno di programmazione: superato anche il primato stabilito dal suo precedente Quo Vado ((7,3 milioni di euro). Il film prodotto da Pietro Valsecchi è il maggior incasso di sempre nella storia del cinema italiano: «Checco Zalone ha riunito gli italiani dentro le sale cinematografiche. Un risultato incredibile che mi rende ancora più felice perché premia l’opera prima di Checco come regista, una scommessa vinta non solo per gli incassi ma anche per la riuscita del film, che ha saputo divertire ed emozionare grandi e piccoli al di là di ogni divisione ideologica», le parole del produttore riportate dai colleghi dell’Ansa.

TOLO TOLO DI CHECCO ZALONE ACCENDE IL DIBATTITO

Tolo Tolo racconta l’attualità italiana con lo sfondo della crisi europea dei migranti, tema delicato al giorno d’oggi. E non sono mancati giudizi tranchant dal mondo politico, ecco le parole di Ignazio La Russa: «Ho appena visto la prima di TOLO TOLO: zero applausi alla fine. Oltretutto anche scarso e noioso. Servirebbe “soddisfatti o rimborsati”». Questo il giudizio di Simone Di Stefano, leader di Casapound: «La bugia stupida della cicogna che ci fa nascere per caso in vari posti del mondo. Ognuno di noi invece è nato in un determinato luogo e appartiene ad un determinato popolo, per infinite SCELTE precise fatte dai suoi genitori, dai suoi nonni e da tutti i suoi avi». Di tutt’altro avviso Rosario Fiorello: «Ho visto il film di Zalone. Spiazzante, Geniale! Per me, a mio avviso, per quanto mi riguarda, parere personale, secondo me………. BELLISSIMO».

