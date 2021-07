Tom Cruise e Hayley Atwell fidanzati?/ Insieme a Wimbledon dopo tanti rumors

Tom Cruise e Hailey Atwell si mostrano insieme davanti alle telecamere di Wimbledon e scatenano i rumors sul loro rapporto. Da circa un anno, dopo essersi conosciuti sul set del film «Mission Impossible 7», Tom Cruise e Hayley Atwell sono diventati i protagonisti di gossip e indiscrezioni che riempiono le prime pagine dei rotocalchi internazioni di cronaca rosa. Secondo alcune indiscrezioni, lavorando l’uno accanto all’altra sul set di Mission Impossibile 7, tra Cruise e Hailey Atwell sarebbe nato un feeling speciale. Secondo i beninformati, infatti, pare che i due siano inseparabili e innamoratissimi. Finora, tuttavia, i rumors non avevano trovano alcuna conferma, ma la presenza dei due attori a Wimbledon ha scatenano i rumors sul loro rapporto. Cruise e la Atwell saranno davvero fidanzati?

Tom Cruise e Hailey Atwell sereni e sorridenti a Wimbledon

Tom Cruise e Hailey Atwell hanno alimentato i pettegolezzi sul loro rapporto presentandosi a Wimbledon in occasione della finale tra Djokovic e Berrettini vinta dal tennista serbo. Su Instagram, a pubblicare alcune foto scattate a Wimbledon è stata la stessa Atwell che si mostra sorridente accanto a Tom Cruise. Le voci su una presunta relazione tra i due attori si sono diffuse a dicembre 2020 quando il Sun ha scritto: “Tom e Hayley hanno legato fin dal primo giorno e ormai sono inseparabili. Si sono incontrati diverse volte fuori orario e lei è stata nell’appartamento di lui a Londra. Vanno davvero d’accordo e sembrano entrambi molto felici”. Tra i due, dunque, sarà nato l’amore? Per il momento, tuttavia, non c’è ancora una conferma ufficiale ed entrambi non rilasciano dichiarazioni sulla natura del loro rapporto.

