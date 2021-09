Tom Felton, malore per l’attore di Harry Potter/ Come sta? Trasportato in un ospedale

Malore per Tom Felton, l’attore diventato famoso per il ruolo di Draco Malfoy in Harry Potter? L’attore, appassionato di golf, si è sentito male durante il Celebrity Match della Ryder Cup di golf in Wisconsin. L’attore è stato prontamente soccorso ed è stato trasportato via dal campo di golf con una macchina. Dalle immagini pubblicate sul web, Tom Felton appare cosciente e vigile. A diffondere un comunicato ufficiale sull’accaduto sono stati gli organizzatori del torneo.

“Durante il Celebrity Match della Ryder Cup di oggi, l’attore e musicista Tom Felton ha avuto un incidente medico sul campo durante la sua partecipazione, è stato trasportato in un ospedale locale per le cure. Non sono disponibili ulteriori dettagli”, fanno sapere gli organizzatori.

Tom Felton trasportato in ospedale dopo il malore

Non ci sono ulteriori dettagli sulle condizioni di Tom Felton che, dopo essersi sentito male sul campo da golf, è stato immediatamente trasportato in ospedale per essere sottoposto ad ulteriori esami medici. L’attore e musicista che ha compiuto 34 anni lo scorso 22 settembre, è un appassionato di golf come sanno tutti i suoi fans.

La notizia del malore dell’attore ha rapidamente fatto il giro del mondo. Per il momento, tuttavia, non ci sono aggiornamenti. Anche i profili social dell’attore, solitamente sempre aggiornati, non forniscono indicazioni al riguardo. I fan di Tom Felton che hanno iniziato ad amarlo come Draco Malfox di Harry Potter continuando, poi, a seguire la sua carriera, attendono di sapere presto come sta.

