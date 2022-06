Tom Hanks si infuria e litiga con i fans/ Video “Stavate facendo cadere mia moglie!”

All’uscita di un ristorante di New York brutto inconveniente per Tom Hanks, la moglie Rita Wilson e alcuni fans: questi ultimi si sono appostati sul marciapiede all’esterno del locale di Midtown dove la coppia aveva appena cenato e dopo la loro uscita li hanno rincorsi, probabilmente per avere qualche foto o autografo. Uno di loro ha involontariamente urtato la donna, facendola inciampare, fortunatamente senza conseguenze. “Fermati!”, ha chiesto al marito con un pizzico di spavento. L’attore americano, udendo la richiesta, si è infuriato ed ha iniziato ad urlare.

Lory Del Santo, malore nel locale di Briatore/ “Crampi, sudore, vomito: ho paura di…”

“Stavate per farla cadere! Andate indietro ca*zo, via via!”, così li ha bruscamente cacciati. Le scuse degli ammiratori non sono state sufficienti per farlo calmare, tanto che è stato necessario l’intervento di un addetto alla sicurezza per risolvere la questione. La serata si è dunque conclusa nel peggiore dei modi sia per Tom Hanks e Rita Wilson, che speravano di concedersi degli attimi di relax a ristorante, sia per i malcapitati fans che desideravano una foto o un autografo.

Isola dei famosi 2022, perché non va in onda/ La pausa favorisce Nicolas Vaporidis?

Tom Hanks si infuria e litiga con i fans: il video diventa virale

Il video di Tom Hanks che si infuria e litiga con i fans per uno spintone accidentale alla moglie Rita Wilson è diventato immediatamente virale sul web: le immagini sono state casualmente registrate da uno dei presenti e successivamente pubblicate dal Daily Mail. Qualcuno si è complimentato con l’attore americano per avere difeso la donna, con cui è sposato da ben 34 anni. Qualcun altro invece ha ritenuto esagerata la sua reazione, dato che comunque alla fine la sua consorte non è né caduta né tantomeno si è fatta male. La questione si è dunque risolta presto, anche se su Internet circola ancora in queste ore il filmato dell’accaduto.

Andrea Nicole si sente male su Instagram/ Ex tronista Uomini e Donne: "Quasi svengo…"

Tom Hanks momentarily, and understandably, loses his nice guy persona as over eager fans practically knock over his wife Rita Wilson. pic.twitter.com/vS2xfCqOIO — Mike Sington (@MikeSington) June 16, 2022













© RIPRODUZIONE RISERVATA