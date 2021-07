Tomaso Trussardi, marito Michelle Hunziker/ Sbarca in tv: sarà lui il nuovo volto di…

Tomaso Trussardi, patron dell’omonima casa di moda fondata da suo padre Nicola, condurrà a ottobre un nuovo programma dedicato ai motori sul canale tematico Motor Trend. L’indiscrezione è trapelata circa due settimane fa, e ci ha pensato lo stesso Trussardi a darne conferma, dichiarandosi in un’intervista al Corriere un grande appassionato di auto (oltre che di fashion). Alla fine di giugno, oltretutto, Tomaso è stato scelto come ambassador della Motor Valley, l’evento dedicato agli amanti delle corse e dei motori che si tiene ogni anno in Emilia Romagna: “Mi hanno scelto come ambassador per la mia grande passione per la meccanica, trasmessa da mio padre Nicola quando ero bambino, mi ha insegnato a guidare a 12 anni”, ha spiegato Tomaso nell’intervista. “Ricordo che avevamo fatto le Vespe Trussardi, il Garelli Trussardi, perfino le prime bici in carbonio ed elettriche”. Poi però l’affare della moda ha preso il sopravvento, e così Trussardi ha dovuto dire addio alle macchine per dedicarsi alla vita da manager.

Fino a ora, almeno: grazie all’opportunità offertagli prima dal Motor Fest e poi da Discovery, infatti, Tomaso Trussardi ha avuto modo di riavvicinarsi a quel mondo. Per questo si prepara a lasciare la presidenza del gruppo di moda, a dieci anni dal suo primo ingresso in azienda in qualità di amministratore delegato. “Ho solo 38 anni, non posso stare fermo”, fa sapere Tomaso. Come a dire: ho proprio bisogno dell’adrenalina di una corsa in auto.

Con Michelle Hunziker, Tomaso Trussardi ha avuto due figlie, Sole e Celeste, che oggi hanno rispettivamente 8 e 6 anni. Non si sa come in famiglia abbiano preso la notizia: quel che è certo è che Tomaso sembra avere le idee chiare e – soprattutto – il ruolo offertogli da Discovery è decisamente appetibile. Si parla infatti di diventare il nuovo volto di Motor Trend, particolarmente per quanto riguarda le ‘lezioni’ di restomod, cioè il restauro modificato (non è altro che l’arte di trasformare le auto d’epoca in bolidi avveniristici). Al momento, le puntate previste sono poche (soltanto due), ma non è detto che il programma non possa avere un seguito: tutto, ovviamente, è messo in mano ai telespettatori.

