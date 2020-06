Tomaso Trussardi, marito Michelle Hunziker/ Video, la moglie non è incinta ma…

Pubblicità

Tomaso Trussardi è riuscito a creare una famiglia felice con la moglie Michelle Hunziker e le bambine nate dalla loro unione. Per adesso però sembra che non sia arrivato il momento di allargare ancora di più il loro nucleo familiare e accogliere il quartogenito della conduttrice. Nei giorni scorsi, Jonathan Kashanian ha rivelato a Detto Fatto che la Hunziker sarebbe stata in dolce attesa. Niente di più falso, parola della stessa presentatrice. Anche se il desiderio di diventare mamma un’altra volta non le è mai mancato. Intanto Trussardi ha già rimesso in moto la macchina lavorativa ed è tornato a parlare del settore moda, che ha subito uno stop clamoroso a causa dell’emergenza sanitaria. “Nel digitale oggi, per le aziende di moda ma anche del food in generale e per chi ha un brand e per chi fa del brand l’asset cardine”, ha detto a Dplay Plus, “l’asse fondamentale della propria attività, il futuro, il segreto – se c’è un segreto – è creare una tribù, una community”. L’imprenditore punta a una vera ripartenza, l’unica possibilità perchè il Paese possa davvero rimettersi in modo e mirare alla stabilità. “Se questa situazione fosse accaduta dieci anni fa sarebbe stato un disastro ancora più grande”, ha aggiunto, “ma di fatto per noi, vendendo sogni, desideri, vendendo un lifestyle all’interno di un mondo di prodotti, la prima fase è quella di uscire e io credo che questo influirà positivamente anche sulle vendite digitali. Ma poi ci dev’essere l’apertura, come si faceva un tempo, dei negozi per far si che le persone possano venire e vivere l’esperienza di Trussardi“. Clicca qui per guardare il video di Tomaso Trussardi.

Tomaso Trussardi, marito Michelle Hunziker: il suo nuovo sogno

Tomaso Trussardi e la moglie Michelle Hunziker si amano alla follia ed è sotto agli occhi di tutti. Questo però non impedisce a marito e moglie di dare vita a qualche lite di tanto in tanto. “Mio marito ha sempre sognato di prendere un levriero”, ha detto di recente a Sorrisi, “ma io gli dicevo no abbiamo già tre figli e due cani. Alla fine la cosa me l’ha messa davanti bella e fatta, mi ha detto io ho preso Odino. Lì mi sono arrabbiata moltissimo”. Una lite durata tuttavia solo qualche minuto a quanto pare: “È bastato che Tomaso mi dicesse l’ho preso perché aveva il codino storto e nessuno lo voleva. Da lì ero conquistata“. Oggi, sabato 6 giugno 2020, Michelle Hunziker sarà presente in due appuntamenti televisivi: la vedremo nel pomeriggio di Canale 5 grazie a Verissimo – Le Storie e poi nella prima serata di Rai 1 in occasione di Buon compleanno… Pippo. Nei giorni scorsi, l’imprenditore ha invece confessato di aver provato una forte preoccupazione in occasione della prima cena al ristorante di tutta la famiglia. “Ho paura della gente”, ha detto Trussardi sui social. “Ma sono tutti con la mascherina“, gli ha risposto la moglie. La tensione però è svanita subito e Michelle, Tomaso e le loro due bambine si sono concessi una mangiata davvero super.

Visualizza questo post su Instagram #chenesarà Un post condiviso da Tomaso Trussardi (@therealtrussardigram) in data: 4 Giu 2020 alle ore 10:52 PDT





