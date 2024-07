Tomaso Trussardi, video choc: insulti e urla per strada: “Terrone”/ Scoppia la polemica sul web

Tomaso Trussardi insulta per strada: Gabriele Parpiglia pubblica un video choc

L’ex marito di Michelle Hunziker nonché imprenditore e amministratore delegato della casa di moda Trussardi in queste ore è finito al centro di una bufera mediatica ed il motivo è presto detto. Il giornalista Gabriele Parpiglia ha postato sul suo profilo Instagram un video choc in cui Tomaso Trussardi insulta e inveisce duramente contro un’automobilista urlandogli ripetutamente ‘Terrone’. Il giornalista riporta poi altri dettagli, l’episodio è avvenuto in zona Cologno Monzese a Milano e a colpire maggiormente oltre la lite è soprattutto l’aver usato il termine ‘Terrone’ in maniera dispregiativa e come insulto.

Gabriele Parpiglia ha rivelato, inoltre, che chi ha assistito alla pesante lite tra Tomaso Trussardi ed un altro automobilista con insulti e urla ha raccontato che il litigio è proseguito per ancora molto tempo e che se in quel momento fosse passato qualcuno; avesse attraversato la strada qualcuno; sarebbe stato il caos. Il giornalista, infine, ha postato anche un video (visibile alla fine dell’articolo) in cui si vede Tomaso Trussardi urlare ‘Terrone’ più volte. Infine va sottolineato che il video è troppo breve per capire bene la dinamica di quel che è successo ma Parpiglia, sorvolando sull’insulto perché incommentabile ha voluto lanciare un appello, invitando tutti a stare attenti quando si è alla guida per evitare possibili conseguenza tragiche.

Tomaso Trussardi, video choc fa il giro del web e finisce al centro delle polemiche

Inutile dire che il video in cui Tomaso Trussardi inveisce contro un automobilista per strada con insulti razzisti immediatamente ha fatto il giro del web e molti utenti si sono scagliati contro l’ex marito di Michelle Hunziker. In molti gli hanno dato del ‘razzista’ mentre qualcun altro ha scritto: “Medievale”, “razzistello”, ‘Nordista’, ‘ridicolo’ etc etc. E poi ancora c’è chi ha ammesso: “Nel 2024 ancora le distinzioni tra nord e sud .. poi vogliamo fare gli internazionali” E chi ha aggiunto: “Che medioevo ragazzi! Fred Flinstone era più evoluto.. come se la parola Terrone fosse un insulto: io sono fiero di essere un TERRONE.” Insomma Tomaso Trussardi è finito nel mirino dei social e, almeno per il momento, non ha replicato.

