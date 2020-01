Tomb Raider – La culla della vita/ Video, su Italia 1 il film con Angelina Jolie

Tomb Raider – La culla della vita andrà in onda oggi, 10 gennaio, dalle 15.55 all’interno del palinsesto di Italia 1. Si tratta di una pellicola di produzione americana uscita nelle sale cinematografiche nel 2003. La pellicola ascrivibile al genere dei film d’azione con connotazioni drammatiche è stato diretto dal bravo regista olandese Jan de Bont. De Bont ha avuto ai suoi ordini un cast di attori di buon livello, tra di essi si segnalano Angelina Jolie e Ciarán Hinds, rispettivamente i due attori interpretano il ruolo di Lara Croft e Jonathan Reiss, da segnalare anche la presenza di Gerard Butler che interpreta Terry Sheridan. Il film che è stato prodotto da un cartello di case di produzioni (Paramount Pictures, Mutual Film Company, British Broadcasting Corporation) gode delle musiche prodotte dall’italo americano Alan Silvestri.

Tomb Raider – La culla della vita, la trama del film

Ecco la trama di Tomb Raider – La culla della vita. Il Tempio della Luna è un manufatto antico costruito da Alessandro Magno, esso era prima sprofondato nel mar Egeo e poi ritornato a galla a causa di un potente terremoto. Lara Croft decide di recarsi sul luogo allo scopo di razziare i tesori contenuti nel tempio. Una volta recuperati i gioielli Lara deve però subire un furto da parte del criminale cinese Chen Lo, Lo trafuga soprattutto una sfera d’ambra e un medaglione dorato. Durante la rapina i cinesi uccidono tutti gli uomini di Lara, la donna stessa rischia la vita e si salva per il rotto della cuffia fuggendo a dorso di uno squalo. Tornata alla sua base, Croft Manor, Lara riceve la visita degli uomini del controspionaggio inglese desiderosi di ritrovare il Vaso di Pandora, un manufatto antico che contiene un virus capace di sterminare l’intera umanità, per gli agenti segreti il vaso è nelle mani di Jonathan Reiss, un bioterrorista internazionale. Lara accetta l’incarico ma solo dopo aver preteso la liberazione di Terry Sheridan, un suo ex amante adesso in prigione. I due si trasferiscono in Cina alla ricerca di Reiss qui prima combattono contro gli uomini di Chen Lo e poi si recano nel quartier generale di Reiss. I due riescono a recuperare tutti gli oggetti che erano stati trafugati, grazie anche ad una trasferta nell’Africa nera, ma alla fine tra di essi insorgono dei contrasti con Terry che è tentato di aprire il vaso. Per impedire ciò Lara è costretta ad uccidere l’uomo, e anche se tentata di aprire lei stessa il vaso alla fine si convince di distruggerlo, buttandolo in una pozza di acido.

Il trailer di Tomb Raider – La culla della vita





