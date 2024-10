Tommaso e Gregorio Bocciolini sono gli amati figli di Arianna David, nati dalla storia d’amore con l’ex compagno Marco Bocciolini. La fine della relazione con Marco ha rappresentato un periodo difficile per l’ex Miss Italia, che si è dovuta rimboccare le maniche per mantenere i giusti equilibri anche nel rapporto coi figli. In una intervista rilasciata qualche tempo fa a La Volta Buona, ha raccontato le problematiche vissute con l’ex compagno in merito alla crescita di Tommaso e Gregorio, dopo la rottura.

“In quel momento era un padre molto assente. Io tornai a Roma coi figli ancora piccola, dovevo ricominciare una vita da sola con tanta responsabilità”, ha ricordato. Con il tempo, almeno da questo punto di vista, le cose sono migliorate, mentre su altri fronti Arianna ha dovuto fronteggiare una lunga battaglia contro l’anoressia. In questo senso, proprio dalla Balivo, la David tira un sospiro di sollievo per aver avuto solo figli maschi: “Perché se avessi avuto delle femmine si sarebbero rovinate con me”, assicura l’ex Miss Italia 1993.

Arianna David e il rapporto con Tommaso e Gregorio: “Figli? Scherzano con me…”

“Perché le femmine ti copiano”, insiste Arianna David, certa che avrebbero potuto commettere gli stessi errori alimentare o incappare nella stessa malattia. Tommaso e Gregorio, dal canto loro, non sono più di tanto scioccati dal vedere mamma alle prese con diete estremamente rigide, perché ormai si sono abituati. “I miei figli sono abituati a vedermi in un regime alimentare molto severo e alla fine loro ci scherzano…”, spiega Arianna David.

L’ex fotomodella è fiera dei suoi ragazzi, anche se non è stato facile crescerli dopo la separazione e durante la sua battaglia contro la malattia. Oggi sono molto legati al suo attuale compagno, David Liccioli, come raccontata dalla stessa Arianna in diversi passaggi sui social.

