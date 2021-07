Tommaso e Valentina, sogno e delirio al falò di Temptation Island/ Lei “Sei malato”

Tommaso e Valentina sono arrivati al falò di confronto a Temptation Island 2021 in un modo alquanto inaspettato. Lui l’ha tradita con una tentatrice, Giulia, e lei, di fronte alle immagini dei ripetuti baci di lui alla single, ha chiesto il falò di confronto. Lui non si è tiraato indietro e ha deciso di incontrarla ma, sin da subito, le giustificazioni di lui appaiono deliranti. Tommaso spiega di aver fatto un sogno, dopo aver visto il primo video di Valentina che socializza con i tentatori, in cui lei era con un arto mozzato: “Quando ti ho visto quella notte senza metà braccio, mi ha destabilizzato troppo.”, ha raccontato lui. Questo sogno gli avrebbe dato un segnale, una scossa, facendogli capire che forse Valentina non era ciò che lui voleva realmente.

Valentina e Tommaso, ecco com’è finito il falò di confronto a Temptation Island

Delirante è il fatto che per venti minuti si parli degli ‘errori’ fatti da Valentina – “Dovevi essere perfetta”, “Potevo passare sopra al fatto che indossassi bikini ma non che hai poggiato il seno”, “Il nostro amore era puro” – e non si parli affatto del tradimento di lui. Un aspetto che anche Filippo Bisciglia, palesemente infastidito, fa poi notare più volte a Valentina. Il falò di confronto continua, si parla però ancora della gelosia di Tommaso – “Tu sei malato” – arriva a dire lei che, alla fine, decide di lasciare il programma da sola. E l’ennesimo colpo di scena arriva alla fine: dopo aver detto alla single Giulia do voler passare “tutti i giorni con te”, Tommaso dichiara di voler lasciare Temptation con la fidanzata Valentina.

